鄭芯恩目擊瘋狂粉絲尾隨王碩瀚！上演女版「英雄救美」
鄭芯恩在愛情輕喜劇《機智職場生活》中，從經紀人身份轉變為藝人，與退役球星王碩瀚組成螢幕情侶「凌世安好」，曖昧緋聞不斷。最新劇情當中，王碩瀚被「瘋狂粉絲」尾隨回家，遭到對方賞巴掌、毆打等暴力對待，而鄭芯恩及時趕到解圍，才沒讓事態越發嚴重，兩人也因「瘋狂粉絲」事件，增加了獨處時間，讓正牌男友鍾岳軒相當緊張。
記者薛羽彤、實習記者郭亘芸/綜合報導
戲外王碩瀚也在自己的社群平台曬出一張他在劇中近距離凝視鄭芯恩的劇照，寫下：「這一幕你們又要氣死了。」大開自己玩笑，引來不少應援「身為你的粉絲，我不會生氣的啦」、「會生氣代表你演得很好」、「超甜的一幕」 。
另一對人氣情侶「丫遠CP」，也在本週成功解開疙瘩，並深情擁吻，大撒糖的畫面讓粉絲們直呼：「想看更多！」此外，「川咪CP」黃柏峰與馮容潔不斷放閃，頻頻在公司不同角落偷偷「充電」。相較其他對CP，「小胖」鄭豐毅的戀情則是無疾而終，鄭豐毅透露，當時要拍攝前，編劇還跟大家說「小胖好像會有戀情哦！」讓他相當期待，沒想到最終仍然沒有配對成功，讓他忍不住開玩笑說：「編劇簡直就是最傷了我的心，因為給了我希望，又給我失望，我覺得編劇就是在玩弄我的感情！」但隨後也坦言其實很謝謝編劇，能寫出「小胖」溫暖且可愛的一面。