韓志旼公車偷摸路人屁屁被逮！自稱有《第六感》超能力 警察傻眼
韓劇《摸心第六感》由韓志旼、李民基、EXO成員SUHO（金俊勉）主演。預告中，韓志旼在公車上偷摸別人屁股，立刻被刑警逮捕抓進警局，問訊時她自稱：「我就老實跟你說吧，其實我是超能力者！」一句話讓李民基愣住，十分爆笑。
記者陳雅蘭/綜合報導
《摸心第六感》講述一位名叫奉藝奮（韓志旼 飾）的熱心鄉村獸醫，她意外獲得讀心術的超能力，所以能夠看到動物和人類的過去。她與一名來自首爾的精英刑警文壯烈（李民基 飾）攜手合作，文壯烈同時需要奉藝奮的超能力來重返首爾職位，但這對「笨拙搭檔」卻捲入一系列殺人案件，兩人的關係也遠遠超乎他們的想像。
導演被問到為何會將劇名取名為「힙하게（韓文劇名）」（簡稱：Hip），導演解釋說「Hip」在韓國有「獨特」的意思，加上主角奉藝奮要用手觸摸各種動物的屁股，才能發揮自己的超能力，所以特別用「Hip」來去代表奉藝奮獨有的能力，同時帶有雙關的意思。
韓志旼表示：「原本以為這是一部浪漫喜劇，結果到頭來發現完全不是！不過我一直很想要有一個喜劇的角色，況且這次結合這麼多元素，還有不同的情境在奉藝奮身上，大家一定能夠發現這個角色有趣的地方！」
問及3人想要何種超能力？韓志旼希望能穿越時空，去見離開的親友跟寵物。李民基提到每次被問到這題，他的答案都會改變，「不過我就是想要有一個屬於自己獨一無二的超能力，所以我現在沒有正確答案」。