謝佳見「0偽裝」解鎖人生挑戰！一人包廳看電影卻喊：不是很舒服
馬來西亞籍華裔男星謝佳見時常在社群平台分享生活點滴，近日他在IG上透露，去電影院看電影《謎樣的你》時，竟意外獲得了一個人包廳看電影的體驗，解鎖了人生一個大挑戰，他也忍不住分享心得：「一個人坐在裡面心裡難免還是有點涼涼的，空蕩蕩的院廳真的不是很舒服。」
記者賴禹妡/綜合報導
謝佳見日前在IG發文，他透露自己這幾年開始喜歡上日本的鏡頭語言及表演，前陣子在回馬來西亞的飛機上，看了一部坂口健太郎主演的電影《餘命十年》，當時他就被坂口健太郎的憂鬱魅力給吸引，後來無意間又看到坂口健太郎新電影《謎樣的你》，便決定在這部電影下檔前，特別空出時間去電影院觀賞。
沒想到，謝佳見進影廳時，才發現觀眾只有他一個人，「我的人生又解鎖了一個大挑戰，一個人包廳看電影耶」，他也幽默分享當時心中想法：「一個人坐在裡面心裡難免還是有點涼涼的，空蕩蕩的院廳真的不是很舒服。逼自己專注後，心想，哎呀沒關係啦，《謎樣的你》應該是部愛情片啦。」
謝佳見表示，電影開始時氣氛較為詭譎，讓他全身忍不住起了雞皮疙瘩，讓他在心裡吶喊：「不會吧！ 這樣下去我真的會離場哦～」但隨著電影劇情的推進，他也全心投入在故事中，並在結束後分享觀影心得：「真的很喜歡導演許多的長鏡頭，很自然的畫面，彷彿也沉浸在這謎樣的故事裡，感受到一屢屢的風和陽光，透進每個隙縫，讓黑暗也能慢慢感受到溫暖。」