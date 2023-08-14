▲ 重返台灣車壇第三彈！價格直逼 130 萬的 Opel Astra 你可以嗎？

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其實要端倪 Astra 的同級競爭對手不難，主因在於這類掀背車早已非市場主流，敵手自然也不多，在自家兄弟 Peugeot 308 的導入與否尚未明朗化的現今，其最明顯的對手絕對就是 Volkswagen 的當代經典 Golf；同為德系車廠，Opel 如今卻有法系車的血緣基因，到底能否與之匹敵，也成為我們本次試駕的首要體驗重點。
比起前述所提及的 Mokka、Grandland，Astra 可以說是國內第一款實質意義上象徵 Opel 邁入全新世代的代表性作品，其所採用的 Bold & Pure，意即大膽純粹與品牌既有的 Vizor 閃電風鏡設計元素都得以透過本車尋得，諸如不過魚浮誇的線條拉伸、以及整體扁平的燈組造型皆能體現此點，即便是 GS 式樣所獨有的空力套件配置車身，也依舊俐落優雅。
雖說本世代 Astra 擔綱了國內象徵品牌新時代到來的重責大任，但進入座艙後，其實不難發現品牌依舊係以平實、機能性為主要考量點，但數位化的程度卻也不馬虎，全車系標配的 Pure Panel Pro 高階整合式數位儀錶就是最好的證明，兩具 10 吋螢幕形塑了車內的整體科技感，介面識別卻也不會過於花俏，以好控制且易於試讀為準。
值得提及的反而是中央螢幕下方的實體鍵被完好保留，將空調系統等需要隨時做出調整的功能整合額外拉出設置，確實讓消費者能夠有著舒適的數位化過渡。將視覺往下探，其實不難發現包括線傳式的換檔佈局，以及無線充電、置物處都與 Peugeot 車系在整體造型上相去不遠，只是 Opel 不強調設計，而是視覺統一性，而周邊大面積的鋼琴烤漆面板材質很容易會留下指紋，是使用者需要費心留意之處。
另外一個特點絕對非座椅莫屬，由 AGR 德國脊背健康單位認證的座椅，在 GS 版上採用皮革、織布混搭的方式來呈現，整體發泡棉材質偏硬，之稱性相當不俗，久坐也不易腰痠背痛，但調整機能全數為手動，僅 GS Premium 旗艦款才有提供六向調整機能。後座部分，超過四米的車身長度確實有反應在膝部空間的餘裕上，整體寬敞性算不上頂尖，但絕對堪用。
當各位看到 1.2 PureTech 直列三缸渦輪增壓引擎與八速變速箱的機械架構是否有些熟悉？沒錯，這組動力不僅與集團兄弟 Peugeot 相同，就連自家 Mokka / Grandland 均係採用相同架構，連峰值輸出也沒有因應產品特色而做出調整，依舊為 130 匹最大馬力、以及 23.5 公斤米峰值扭矩。
當然，比起 Grandland 上的呈現結果，車身重量較輕的 Astra 搭配這具動力自然是輕快許多，雖然起步時受限於渦輪遲滯現象，需要稍待一會兒才會有明顯的推進力道，但當速度被順利帶起，要在高速、快速公路的再提速超車也不會過於拖泥帶水。不過，假設你需要比較強力的動能輸出，把駕駛模式切換成 Sport 會是較理想的選擇，包括油門反應、進退檔的積極度都會有顯著變化，再者較小的動力輸出也不會給駕駛者太多負擔，偶而在山路上穿梭可盡情將油門深踩，樂趣也未必會比那些強調大動力的高排量鋼砲遜色多少。當然，你不會把這組動力體感與「性能」牽扯在一起，但對應日常生活已相當足夠。
底盤懸吊的反饋倒是沒有什麼驚喜之處，與 Grandland、Mokka 等車採用相同的偏硬朗阻尼設定，在車內都能夠清晰理解當下的路況資訊為何，我認為這可以被理解為德系造車基因被予以保留的部分，不過，法系車的柔韌舒適卻還是能夠完整體現，縱使道路資訊清晰，彈簧吸收碎震的力道拿捏卻恰到好處，不會有以往純粹德系鋼炮歸因於阻尼過於硬朗所造成的彈跳不適現象。反倒是較為緊湊的車身設定加上方向盤配置的轉向輔助緣由，讓 Astra 有了其他兩車所沒有的靈敏轉向手感，要提供一定程度的駕控樂趣基本上沒有太大問題。
在為期不到一天的相處過後，Opel Astra 就產品本身其實沒有什麼讓人詬病之處，撇除主觀的設計面不談，本車就其乘坐舒適性、操控體感、甚至上達 Level 2 且表現細膩的駕駛輔助系統都一應俱全，加上逾 17 km/L 的絕佳油耗水準與稅金優勢，整體產品力確實沒有太大問題。但正如小葉哥於 Mokka 試駕影片中所分享，Opel 目前旗下導入國內的產品，在產品力方面都沒有太大問題，但另一方面，卻也沒有太多顯性優勢，讓消費者能夠主動納入購車清單當中，最重要的「價格」也沒有與其敵手，諸如 VW Golf 拉出明顯差距，終歸一句，這是總代理歐吉汽車在往後進行任何產品操作時所需要納入考量的重點，消費者是否會願意用同等價格區間來接受初來乍到的德國閃電，是 Opel 回歸市場後最重要的關鍵。