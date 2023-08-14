【試駕】浪漫的任性，Ford Ranger Wildtrak說走就走釋放冒險玩樂的心
是否感到被生活與工作壓得喘不過氣？很想奔向戶外大自然探險短暫忘卻一切？但無奈交通工具卻讓探索所範圍受限，沒關係，只要有了Ford Ranger不僅能解開束縛，壓力枷鎖也隨著探索獲得解放。
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拋開一切煩惱壓力，跟隨內心直覺放縱自我，說的簡單但實踐談何容易，然而擁有Ford Ranger雖不見得能改變現狀，但至少當你想短暫忘卻一切時，可當你探索冒險開拓視野的最強後盾。或許因DNA有關，男性內心或多或少都潛藏著粗曠強悍個性，新世代Ranger Wildtrak在全新家族設計與曜石黑蜂巢式格柵水箱護罩、C型日行燈、下護飾板、18吋輪圈、大型車側踏板構築下，打造出粗曠硬派且帶時尚的樣貌，而剛中帶柔的風格似乎也勾起男性潛在想冒險征服的慾望。
開著Ranger自然而然就會忍不住想要駛離柏油道路往產業道路或崎嶇地形前進，然而Ranger也會用實際行動支持你的想法，Ranger Wildtrak搭載的2.0升柴油引擎擁有205hp/51kgm最大輸出，在低速即提供強大的能量輸出，不僅在市區帶來敏捷的步伐，於崎嶇地形更能輕鬆穿越。不僅如此Ranger Wildtrak還具備30˚進入角/21˚穿越角/25.6˚離去角、800mm最大涉水深度、Part Time 4WD（高速二驅2H/高速四驅4H/低速四驅4L）及Wildtrak車型配置的Advanced 4WD智慧四驅4A與電子式後軸差速器鎖定，光看規格就知道Ranger Wildtrak能帶領走不一樣路和看不一樣的視野風景，而寬大的貨斗更能裝載露營設備，體驗野營的樂趣自在。
Ranger Wildtrak當然不是空有亮麗的規格數據，正所謂你傻瓜Ranger Wildtrak聰明，實際來到越野場地只需依當下道路環境，透過動態行車模式切換系統（標準節能/拖車/防滑/泥濘/沙地）選擇模式，接著就只要控制方向盤與油門深度和你欲前往的路線即可，接下來Ranger Wildtrak就會帶領你穿越各種崎嶇地形開拓你的視野，基本上只要不是太過嚴苛刁鑽Ranger Wildtrak都能輕鬆克服通過。
Ranger Wildtrak強大的地形能力是眾所皆知的，但沒想到在這粗曠壯碩的個性下竟有著溫柔的一面，受惠於全新底盤助益，新世代Ranger少了以往過於明顯的晃動，更多的是試著給予紮實且安定的回饋感，如今在一般道路再也不用沿路忍受上下起伏，能舒適自若的享受前往冒險的旅途，而皮質座椅、雙前座加熱功能、駕駛座八向電動調整、寬敞的後座環境則進一步展現Ranger硬漢的溫柔。 另一讓人意外的是座艙規劃，Ranger Wildtrak配置的12吋直立式中控螢幕，替狂野的皮卡營造出鮮明的科技氛圍，而SYNC 4A系統其條列分明介面、觸控流暢度、無線Apple CarPlay/Android Auto、原廠導航與多項功能，在旅途過程中提供便利的體驗。
除了便利體驗Ranger Wildtrak也具有九具氣囊(雙前/雙前車側/雙側簾幕/雙前膝部/中央)、二次碰撞預煞輔助、360度環景影像行車輔助，及PCA前方碰撞預警、BLIS視覺盲點偵測、iACC智慧型定速巡航調節、ISA智慧型速限輔助系統、LCA車道導正輔助系統、FAPA主動式停車輔助系統2.0等Co-Pilot360全方位智駕科技輔助系統。
通常車款是反映車主的性格，而Ranger Wildtrak以粗曠的外型與強悍越野能力，喚醒潛藏於內在的狂野與冒險之心，然而科技氛圍強烈的座艙則像是溫柔貼心的紳士，當然豐富多項的便利與安全配備及舒適的乘坐質感，讓Ranger Wildtrak也適用於日常。