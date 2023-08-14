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呼吸也會胖，竟是「壓力肥」讓人瘦不了！按摩 3 穴道穩定自律神經

呼吸也會胖，竟是「壓力肥」讓人瘦不了！按摩 3 穴道穩定自律神經
呼吸也會胖，竟是「壓力肥」讓人瘦不了！按摩 3 穴道穩定自律神經

Heho健康

為了維持健康體魄、美好身形，讓減重成了一輩子的課題。但總有人做了控制飲食、規律運動了，仍是「一暝大一吋」，甚至覺得自己喝水也變胖，甚至連呼吸都會胖！中醫師提醒，不妨檢視自己是否自律神經失調，導致「壓力肥」。

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壓力使自律神經失調，造成壓力肥

中醫師吳宛容表示，人若時常處於「高度壓力」環境下，且一直無法解除，會讓交感神經處於亢奮狀態，同時副交感神經的作用則會被抑制，自律神經就難以恢復平衡而出現失調現象。

她進一步說明，負責運作消化的副交感神經，如果因為壓力而被抑制，導致消化功能變差，脂質代謝下降，脂肪因此囤積，造成「壓力肥」。而當消化出了問題，腸道環境也會變差，使得全身器官運作失常，也會加重自律神經失調。

中醫看壓力肥，屬肝鬱氣滯型體質

在中醫觀點來看，有壓力型肥胖問題者，多屬肝鬱氣滯型體質。吳宛容說到：「這種體質多見於工作忙碌、壓力大的上班族，常靠吃來紓解壓力。只要壓力一來，心情就煩躁，只能靠猛吃零食舒壓，尤其是甜食。」

之所有會有上述狀況的發生，是因為情緒壓力會使腦內的血清素（serotonin）降低，讓人感到焦慮。為了紓壓，我們會無意識地選擇高糖、高油、高脂的垃圾食物，雖可以快速獲得療癒效果，但卻要面臨後續的發胖問題，得不償失。



壓力肥體質，容易出現各種不適

吳宛容指出，肝氣鬱滯的肥胖型患者，上半身通常顯得厚實，多為虎背熊腰的體格。而且常有肩頸經常僵硬痠痛，嚴重時，甚至會有胸悶、脅肋脹痛，或是呼吸不暢、口中有苦味等狀況。

如果是女性，就會出現經前症候群，如頭痛、噁心、乳房脹痛等症狀，甚至是月經週期不規律、經來血塊多、腹痛嚴重等情形。吳醫師說：「這時，中醫就常使用頭皮針與耳針來改善壓力肥。」

中醫師盤點治療目標

中醫認為，肝主疏泄。因壓力、情志因素，造成肝氣鬱結，使肝膽疏泄失調，不僅影響脾胃運化，也無法正常分泌及運輸膽汁，導致過多脂肪聚積；此外，也會影響整體氣血循環，造成血瘀，即是高血脂、高血壓、糖尿病的根源。

治療上，需要以疏肝理氣、活血化瘀、安神降脂為目的，常用中藥材為：柴胡、薑黃、薄荷、鬱金、香附、延胡索、玫瑰花、洛神花、陳皮、山楂、丹參、赤芍、丹皮、桃仁、遠志、石菖蒲等。

排除壓力來源，才能斷根

吳宛容提醒，別忘了還要將壓力根源排除，不然無法將壓力肥問題斷根，平時應該多注意自己的壓力值，避免經常性的壓力爆表。「適時的排解壓力，以多休息代替暴食行為，才是戰勝壓力肥的好方法！」

如果壓力值爆炸，一定要吃點什麼才過癮，她呼籲，慎選食物相當重要，多吃高纖、低熱量食物，如青菜、瘦肉、魚類等，避免高糖、高脂食物。別忘了，養成規律運動習慣，維持肌力、心肺功能，也能藉此增加抗壓性。

平時也能常常按摩頭皮，得到舒壓效果。吳宛容表示，頭皮下方佈滿具有調節內臟、血管等機能的自律神經，只要按摩頭皮，就能讓交感神經和副交感神經得到刺激，達到強身健體、舒緩情緒等良好效果。

穩定自律神經 3 穴位





文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 呼吸也會胖，竟是「壓力肥」讓人瘦不了！按摩 3 穴道穩定自律神經

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