▲ Rolex 勞力士贊助本屆圓石灘車展

勞力士與賽車運動的合作始於90 餘年前，如今二者依然立於創新前沿。此次為期五天的活動亦充分展現了這一先鋒精神。8 月16 日（週三）至19 日（週六），勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）將於具代表性的衛士泰克拉古那賽卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）舉行，眾多老式賽車在此展開激烈角逐。由勞力士呈獻的圓石灘車展（Pebble Beach Tour d'Elegance®）如同移動的汽車博物館，將於8 月17 日（週四）舉行，並於週日的圓石灘車展上評出優勝車型。鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）是享譽全球的汽車盛會之一，被譽為活動週中的「明珠」。今年，這項大會迎來20 週年紀念，將於8 月18 日（週五）舉辦。這些經典盛事展現汽車的精緻造型和行進時的迷人風采，與勞力士攜手合作，支持傳統工程技術。這些技術至今仍深深影響著世界各地公路及賽道中應用的先進技術。