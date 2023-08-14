▲ Rolex 勞力士贊助本屆圓石灘車展

今年 8 月，世界各地的汽車愛好者將齊聚加州蒙特雷半島（Monterey Peninsula），沉浸體驗精彩紛呈的拍賣會、汽車巡遊及汽車巡展。勞力士自1997 年起擔任著名的圓石灘車展（Pebble Beach Concours d' Elegance®）大會指定時計，由此一直支持這項於加州舉辦的盛會，雙方共同致力於守護汽車傳統。今年的圓石灘車展將於8 月20 日（週日）舉行，屆時，富有傳奇色彩的汽車製造商將傾情呈獻其里程碑式成就與前沿創新設計。這些製造商對超卓品質的不懈追求，與勞力士數十年來對恒久卓越的堅定承諾不謀而合。
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為紀念保時捷誕生75 週年，圓石灘車展將展示甄選自1948 年至1973 年間富有歷史意義的保時捷車型，包括汽車原型及大賽冠軍車型。藍寶堅尼於今年迎接 60 週年慶典，並將於2024 年在萬眾矚目中重返利曼24 小時耐力賽（24 Hours of Le Mans）；而麥拉倫亦於今年回溯其60 載輝煌歷史。本次盛會首度向英國汽車製造商麥拉倫致以特殊敬意，麥拉倫車隊是一級方程式（Formula 1®）錦標賽史上參賽時間最長的車隊之一。勞力士代言人詹森 · 巴頓（Jenson Button）在其職業生涯中代表麥拉倫車隊馳騁賽場，曾榮膺2009 年國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍（FIA Formula 1® Drivers' World Champion），他表示：「圓石灘車展充分展示了精心保養的老爺車。身為賽車手及古董車愛好者，我很高興看到勞力士持續支持這些歷久彌新的活動。觀賞這些汽車，將領略到令人驚歎的技術發展，並體會保養汽車所需投入的大量心血與無盡熱忱。」
傑奇．史都華爵士（Sir Jackie Stewart）補充道：「圓石灘車展無疑是同類賽事中的佼佼者。」今年恰逢史都華爵士擔任勞力士代言人55 週年，並迎接他第三度奪得國際汽聯世界一級方程式錦標賽年度賽車手冠軍的50 週年紀念。談及勞力士對賽車運動的長期支持，傑奇．史都華爵士表示：「勞力士一直是制定標準的典 範。與一系列老爺車活動密切合作，有助於大眾了解汽車的發展歷程。活動週期間，加州賽車與展出汽車流露優雅迷人魅力，彰顯賽車運動美學的至高境界。」
勞力士與賽車運動的合作始於90 餘年前，如今二者依然立於創新前沿。此次為期五天的活動亦充分展現了這一先鋒精神。8 月16 日（週三）至19 日（週六），勞力士蒙特雷老爺車大賽（Rolex Monterey Motorsports Reunion）將於具代表性的衛士泰克拉古那賽卡賽道（WeatherTech Raceway Laguna Seca）舉行，眾多老式賽車在此展開激烈角逐。由勞力士呈獻的圓石灘車展（Pebble Beach Tour d'Elegance®）如同移動的汽車博物館，將於8 月17 日（週四）舉行，並於週日的圓石灘車展上評出優勝車型。鶉園賽車大會（The Quail, A Motorsports Gathering）是享譽全球的汽車盛會之一，被譽為活動週中的「明珠」。今年，這項大會迎來20 週年紀念，將於8 月18 日（週五）舉辦。這些經典盛事展現汽車的精緻造型和行進時的迷人風采，與勞力士攜手合作，支持傳統工程技術。這些技術至今仍深深影響著世界各地公路及賽道中應用的先進技術。