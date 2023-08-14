▲ 近兩萬人與會，TAA 國際 HI-END 音響大展圓滿落幕

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科技趨勢也帶動音響潮流，面對新的串流技術，音響業者發展出相對的數位前級來支援播放，而面對鍾愛黑膠音質的用戶，也發展更新的類比前級來滿足需求。此外，擴大機的技術也開始往更新的領域發展，有廠商推出不用顧慮接地、區域電壓差異的兩聲道前後級綜合擴大機，具備解決反電動勢與負回授的能力，不論大小尺寸的喇叭都可推動。
針對較小型的居住空間，不少廠商推出體積更精巧，卻仍能發出強悍低音的落地喇叭，讓消費者能夠更加靈活地配置擺放，享受超乎體積的聽覺享受；瞄準講究外觀的消費者，許多品牌也展出造型獨特的產品，呈現強烈的時尚設計感，不僅能夠提升居家視聽娛樂水準，更成為重要的配件擺飾，吸引民眾駐足欣賞。
除了室內展房外，戶外花園廣場特別設置汽車改裝音響專區，成為展覽一大亮點。汽車音響改裝業者表示，數位串流的興起讓汽車音響與家用音響開始有了通用播放介面的便利性，用戶只要透過手機或者行動串流裝置，就可以在家中與車內享受同樣高還原度的音樂效果。近期特斯拉亦發表將實現車內杜比全景聲音訊技術，對音響愛好者來說將是一大福音。
TAA國際HI-END音響大展作為亞洲最大、全球第二大的音響盛會，今年也特別請到德國慕尼黑音響展的主辦單位—德國慕尼黑高端音響協會理事長Juergen Timm前來共襄盛舉，雙方亦在會後就未來展覽可能的新方向進行意見交換，相信未來也將有更多新活動及新產品嘉惠廣大音響愛好者。
展望明年，臺灣音響發展協會表示，隨展覽將邁入第34屆，在年年突破之下，明年將持續以「多元、創新、年輕化」為主要策展理念，帶給民眾最佳的展覽體驗，同時也看好產業穩定發展，推動臺灣繼續扮演國際音響市場的重要角色，最後呼籲民眾多關注視聽設備的創新與發展，進而提升生活品質並增添樂趣。