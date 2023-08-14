「原樂好市」原民文化櫥窗 引領探訪原鄉文物之美

為行銷及推廣原民經濟產業，臺北市政府原住民族事務委員會繼辦理「原樂好市─臺北市原民假日市集」後，去年結合16個原鄉地區特色產業，於松山文創園區設置「原樂好市-原民主題選品店」，以「前店後廠」概念經營。配合學生放假暑，即日起至9月底主推「復興三好」品牌，另周五至周日的園區夜間營運時段，將延長至晚間8時。
記者金武鳯/綜合報導
「原樂好市─原民主題選品店」，有如原民文化櫥窗，在這裡除了販售來自全台16個原鄉地區的特色農產品及手工藝品外，也規劃舉辦文創商品及文物展覽，並提供觀光景點及遊程介紹，搭配現場情境布置及園區氛圍營造，方便遊客一攬各部落的原鄉文物之美，進而行銷原鄉觀光產業，帶動整體經濟效益。
配合暑假期間，每週五至週日園區夜間營運時間將延長至20點閉店。暑期特別主推「復興三好」品牌，打造好玩、好買及好吃的品牌特色。例如；花蓮縣吉安鄉的那魯灣手藝工坊，運用自然素材手工製作多樣木製生活藝品，還有南投縣仁愛鄉及信義鄉的農特產品、烤大豬盛會活動等，全是即日起至9月主推品牌活動，歡迎民眾到部落走訪遊玩，深度體驗各項富有文化性的有趣遊程。
至於8月份搭配原住民族月，即將推出購買原民服飾配件相關商品，贈送16族明信片套組優惠 ，敬請期待！更多原鄉公所優質原民好物線上購，歡迎加入LINE@：@568egdae
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