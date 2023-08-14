Aston Maetin DB12 Volante 拉風登場

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DB12 Volante是以DB12 Coupe相同基礎下開發的敞篷車，同樣搭仔新世代4.0升雙渦輪增壓V8引擎，擁有580PS最大馬力與800Nm最大扭力，0-60mph起步加速只需3.6秒，極速可達202mph〈約325km/h〉；DB12 Volante同樣具備粘合鋁結構，是提供DB12全車系高超動態水平與無與倫比之駕駛體驗的根基。
Volante如同以往的敞篷車，載車體結構都予以強化，在後懸吊的安裝點，橫向連接等關鍵元件以及引擎室結構拉桿都經過強化，讓DB12 Volante抗扭曲剛性提高了近5%。此外，所有的懸吊系統附件與安裝點都進行了橫向大幅升級，前軸剛性硬度增加了140%，有效改善轉向性能。
DB12 Volante最具特色的是全新的電動K形摺疊敞篷車頂，可大幅減少摺疊收納的高度，收折後僅260mm之高度，可大幅減少動行李廂空間的影響，最大化行李箱容量。且全新電動敞篷車頂，可在31mph車速下進行啟閉，即使逆風也不成問題，開啟時間僅14秒，關閉則也須16秒。
DB12 Volante 將於 2023 年第三季度開始生產，並計畫於2023年第四季開始交車。