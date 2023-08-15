露營車友要失望了，因為這原因Volkswagen ID.Buzz California露營車短期不會有
Volkswagen ID.Buzz LWB先前已在美國現身，而關於ID.Buzz之前也有消息預計2025年會推出ID.Buzz露營車，但近日卻有報導指出ID.Buzz露營車不僅不會於2025年推出，甚至還要再等幾年才有望看到。
Carture 車勢文化
Volkswagen如期在International Volkswagen Bus Day活動中帶來ID.Buzz LWB長軸車型，並計畫2024年會在北美上市，之後也會進入歐洲市場，然而關於ID.Buzz先前也有消息指出Volkswagen可能會在2025年推出ID.Buzz California露營車，對於喜愛ID.Buzz與露營車友來說這絕對是令人興奮的消息，不過近日則有傳出令人失望的消息。
我們都知道電動車因配置電池模組緣故車重動輒都是2噸起跳，據外媒報導ID.Buzz California露營車在配備California車型所需露營設備後再加上電池模組，如此一來車重將會達到3噸甚至更多，也因如此ID.Buzz California露營車在近年登場的可能性不大。另外也指出日前Volkswagen推出基於新世代Multivan搭載PHEV系統的California Concept概念車，似乎也暗示著未來暫時應會以該車暫代。