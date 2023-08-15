台語歌王蔡義德驚傳送醫！才剛合體女兒演出 家屬曝「最新病況」
資深男歌手「台灣鴨王」蔡義德，上週才和女兒蔡伃涵在舞台上合體演出，沒想到昨（14）日凌晨卻驚傳坐救護車送醫，讓粉絲們相當擔心，也引來眾多演藝圈好友留言打氣。所幸蔡義德的助理表示，蔡義德的狀況已經穩定，目前正在醫院休養，家屬也呼籲粉絲，因為蔡義德有肌肉萎縮的症狀，希望未來在和他握手時不要過度熱情。
記者賴禹妡/綜合報導
蔡義德上週才在台中參與父親節公益演唱餐會，他在台上和女兒蔡伃涵合體對唱演出，蔡伃涵拉小提琴替父親助陣。沒想到昨日凌晨1時，蔡義德的助理突然在臉書PO出救護車的照片，並寫下：「義德哥送醫途中，請大家為他打氣加油…」
根據《TVBS新聞》報導，蔡義德的助理回應，蔡義德目前仍在醫院休養，所幸身體沒有什麼大問題。至於蔡義德的親友則是透過貼文報平安，並表示：「粉絲的熱情與愛護家屬都知道，但家屬希望在打招呼握手過程不要過度熱情，因為這當中可能手會折到或扭到，加上義德哥有肌肉萎縮的症狀，希望粉絲們能體諒家屬的心情！」
蔡義德從小就因罹患小兒麻痺行動不便，多年才曾被醫師宣告四肢未來會逐漸萎縮，但他為了讓症況減緩不惡化，仍每天樂觀地堅持勤做復健，並在56歲那年考取逢甲大學EMBA文創管理碩士。