六代目 Honda CR-V 首周假日訂單爆量突破 800 張，破分公司紀錄。
Honda CR-V 自發表以來深獲各界熱烈迴響與好評，在上市首周假日來店賞車人潮絡繹不絕，創下訂單突破 800 張，達成 Honda Taiwan 單周末最高銷售紀錄，截至目前為止累計訂單已超越 3,600 張，成功獲得廣大消費者的高度支持與肯定，穩坐中型 SUV 領導者地位。
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全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S / Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。
All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m / 1,800~5,000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km/L (VTi-S / S)、14.7km/L (Prestige)的絕佳油耗。車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。
All-new CR-V全國Honda Cars 8/12上市，敬請喜愛Honda的消費者即刻親臨全台Honda Cars展示中心鑑賞，體驗all-new CR-V非凡大器的嶄新風貌。