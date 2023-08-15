大數據揭賴清德空戰軟肋　未承接小英社群能量「自家人也沒熱情」

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次高峰是7月16日前立委黃國昌與「館長」陳之漢舉辦凱道集會活動，撞期民進黨全代會，賴清德會中相關談話，單日就挹注逾2.6萬則聲量；第三個高峰則是落在8月初，擔任賴清德競選辦公室總幹事的屏東縣前縣長潘孟安，遭踢爆碩士論文涉抄，加上「民主大聯盟」已有高達6人退選，被點評是「信賴危機」，單日創造超過2.8萬則聲量；最後一個聲量高峰，則是8月初賴清德接受電視媒體專訪時，談及兩岸議題喊「沒有要反攻大陸」、「兩岸可以成為朋友」，相關言論被網友瘋傳，創造超過5.1萬則討論熱度。
該中心說明，賴清德在調查期間的聲量若和同時期的侯友宜、柯文哲的聲量相比，三人聲量占比分別為賴28％、侯29％、柯43％，賴敬陪末座，且從網路聲量高峰的數據觀察，賴清德雖在調查期間內創造多個聲量高峰和話題，不過除在接受媒體專訪時，主動談及民眾最關切的兩岸話題外，其他的聲量高峰都不是主動拋出議題，甚至有不少是因綠營遭「炎上」，才讓賴清德的回應被關注，顯示賴清德創造議題能力有限。
進一步分析賴清德與侯友宜、柯文哲粉絲專業經營成效，從發文篇數來看，賴清德發文最積極，在調查期間內發出104則貼文，侯友宜47則、柯文哲43則，但柯文哲每篇貼文的平均互動數高達1.7萬多則，賴清德積極經營網路社群，卻與「老三」侯友宜的貼文互動表現差不多，賴清德只有8771則，侯友宜只有8753則。
該中心指出，讓人不解之處在於相較於藍軍持續分裂，白軍糧草、人力資源較稀缺，綠軍本應是最早就定位、兵強馬大的正規軍，從貼文篇數也可以看出，賴清德陣營確實積極經營網路社群、幾乎每天都想哏發文，努力維持貼文產量，但效果卻不盡如人意。由此也可以觀察出，賴清德博取網路原生族群、年輕人眼球的功力，實在不足。
最後，透過彙整民進黨公職與親綠臉書粉專中，討論總統蔡英文與賴清德的貼文成效表現，數據分析發現，蔡英文無論在發文數、平均互動數都遠超賴清德，關於蔡英文的討論不僅在發文數量多於討論賴清德的27％，在平均互動數方面，討論蔡英文的相關貼文也以36％領先關於賴清德的討論，結果凸顯賴清德恐面臨相當大潛在危機，不只網友沒興趣，連「自家人」的熱情也沒有被點燃，蔡英文昔日強大的社群能量，毫無轉移到賴清德身上。
該中心提到，儘管賴清德在支持度領先對手，但仍在網路空戰方面存在3大軟肋，包括創造議題能力不足、博取網友眼球公立不足、未成功接收蔡英文社群能量，面對瞬息萬變的選舉情勢，示警千萬不要天真地以為賴清德「輕鬆躺著選」，若是繼續迷信陸戰，擺爛空戰，無視3大軟肋的癥結點，恐怕選情不如想像中樂觀。