蘭恩颱風襲日！650人被迫夜宿機場 專家建議旅平險這樣保

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磊山保經高雄營運處資深副總經理陳慧玲說明，產險公司的旅遊不便險在班機延誤的理賠範圍，現在大多以「班機出發時間」延誤作為理賠的基準，也就是說即使從台灣出發班機延遲或取消，都有機會獲得理賠，只是在投保時應留意以下3個細節，保單是否有「加倍理賠機制」、「有轉機行程建議加買保單」及「班機轉降改降是否理賠」等三大項。
據了解，目前多數旅遊不便險規定班機延誤4小時以上，即依契約約定定額理賠，例如出發延超過誤4小時，定額理賠2500元，但要留意保單是否有「加倍理賠的機制」，也就是若不幸延誤4小時的倍數例如超過8小時，理賠金加倍理賠為5000元。
多數旅遊不便險僅針對「飛機延誤」做理賠，旅程中其他的交通工具如火車、船舶等延誤不在理賠範圍中，而且針對單一次出國旅遊「班機延誤」以理賠2次為限，若去程、回程均不達遇到延誤就無法再申請理賠，因此如果怕理賠的次數不足，或行程有安排轉機，因旅遊不便險大多也將轉機納入班機延誤範圍內，建議在預算充足下，可同時加保另一家產險公司的旅遊不便險，分散風險。
至於班機因氣候不佳或機械事故等因素，需轉降至其他機場造成行程被延誤，因一情況不屬於班機延誤範圍，需看旅遊不便險條款內容，是否有針對班機轉降或改降另行理賠。但要注意的是，有的旅遊不便險即便同意理賠，也僅提供定額理賠保險金的50％，建議民眾投保前要看清楚內容。
此外，通常旅平險的傷害醫療保險是保障旅途中因「意外」事故造成的傷害，例如在國外滑雪活動時，不慎摔倒骨折產生的醫療需求，若是因「自身身體不適」如水土不服引發腸胃炎，而非意外事故產生的醫療需求，投保時必須包含「海外突發疾病」才能獲得理賠。