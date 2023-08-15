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Integra Type S賽車版本帥到高潮 360匹最大馬力讓人想要

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

Honda高級品牌Acura的Integra是不少台灣車迷想要的車，其帥氣的樣貌以及高級的內裝質感受到歡迎，其中與Honda Civic Type R擁有相同動力心臟的Type S更是許多熱血車迷喜愛的車款，現在原廠為其推出了賽道版本車型，完全為了賽道而生的配置，動力直接提升到360匹，懸吊以及內裝都完全不同，我們之後將有機會在賽道上看到這輛車。

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Acura Integra Type S DE5賽車就是為了挑戰北美賽事，而360匹的輸出表現令人期待。
Acura Integra Type S DE5賽車就是為了挑戰北美賽事，而360匹的輸出表現令人期待。
HPD(Honda Performance Development)性能部門發表了最新的Acura Integra Type S DE5，這輛車是為了參加SRO TC America賽事當中的最高級TCX級別所設計，透過誇張的空力套件可以知道這輛車就是輛賽車，引擎蓋換成了輕量化且通風的設計，而超大尾翼也可以進行調整，輪框則是18吋的鍛造配置，煞車系統更使用AP Racing的對六活塞卡鉗，車內配置OMP賽車座椅與快拆方向盤，儀表則是Motec C127賽車儀表，當然也有著防滾籠的設計。

全車的空力套件讓車輛看起來殺氣十足，而不論是動力或是底盤也跟市售車完全不同。
全車的空力套件讓車輛看起來殺氣十足，而不論是動力或是底盤也跟市售車完全不同。
動力部分雖然是2.0升直列四缸引擎，但是換上了新的引擎腳，電腦也換成Motec M1 ECU，加上HPD/Borla的Downpipe以及渦輪系統，讓最大馬力來到360匹、峰值扭力為46.9公斤米，變速箱使用的是六速序列式配置，並且使用HPD以及Cusco的可調式限滑差速器，油箱容量為60.6公升，且符合FIA FT3標準，加上冷卻系統大幅升級，像是Intercooler、油冷排一應俱全，就是為了確保車輛擁有最好的性能表現。

動力系統經過調教之後擁有360匹最大馬力，而在散熱系統部分也有許多加強。
動力系統經過調教之後擁有360匹最大馬力，而在散熱系統部分也有許多加強。
懸吊系統部分也以賽道表現為主，底盤的各種角度都可以進行調整，像是外傾角、前束角與後傾角都可以針對不同需求做設定，而懸吊阻尼也是可調式的設計，另外還有可調式的防傾桿，總之各項設計都是針對賽道使用，目前這輛車已經開放預訂，只要先付2.5萬美金的押金就可以預訂，而除了北美的TC America賽事之外，他們也在申請Sports Car Championship Canada賽事的認證。

18吋鍛造輪圈搭配上AP Racing的煞車系統，將會帶來最好的操控表現。
18吋鍛造輪圈搭配上AP Racing的煞車系統，將會帶來最好的操控表現。
內裝配置完全賽道話，儀表也是配置上賽車使用的設計。
內裝配置完全賽道話，儀表也是配置上賽車使用的設計。
引擎部分不只是電腦使用Motec，此外也有更改渦輪系統。
引擎部分不只是電腦使用Motec，此外也有更改渦輪系統。
六速序列式變速箱的配置讓車輛變得更為熱血，換檔撥片也採用了碳纖維材料。
六速序列式變速箱的配置讓車輛變得更為熱血，換檔撥片也採用了碳纖維材料。
未來我們會在北美的賽事上看到這輛車，但希望台灣也有車手可以導入。
未來我們會在北美的賽事上看到這輛車，但希望台灣也有車手可以導入。

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