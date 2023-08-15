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自由車經典賽／康世峰開「五金行」最風光　王慈均復仇成功摘金

▲臺中車手康世峰(右2)再添2金三天賽事開起「五金行」。官方提供
▲臺中車手康世峰(右2)再添2金三天賽事開起「五金行」。官方提供

記者廖聿偉/台中報導

2023臺灣盃國際自由車場地經典賽第2站，今(15日)在臺中市自由車場繼續於烈日下進行，台灣青少女雙嬌李采蓉、李雅薰各再摘下1金，兩人三天兩場各獲3金佳績。女菁爭先賽亞運國手王慈均，成功在菁英女子組爭先賽完成復仇力克前一天打敗她的泰國女將後摘金；而台灣「衝刺王」康世峰今再度於菁英男子組爭先賽、競輪再度摘下雙金，總計三天全勝拿下5金，是這次臺灣盃的最多金主。

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「衝刺王」康世峰是這次臺灣盃中最辛苦的車手，連三天出賽多達21場，今天再奪下爭先、競輪雙金，三天下來包辦爭先、衝刺4金再加上團隊競速共5金，康世峰滿足的說：「很棒，很滿意這次的表現，雖然預賽比較輕鬆，但決賽都有展現出自己的實力，三天下來精神的壓力比起體力負荷更大，但很開心能拿下5金，這也是我第一次在經典賽男子菁英組抱回5金。」

康世峰近幾年都執著於場地訓練，讓他維持在全錦賽爭先賽的七連霸恐怖紀錄，他說：「確實場地賽非常枯躁，但我都把隊友和自己當做假想敵，真正要有目標才能撐下去，而我的目標就是亞運。」

由於在亞錦賽失利，康世峰最後經過特例取得杭州亞運參賽資格，這也是26歲「衝刺王」生涯第一次成功進軍亞運，康世峰堅決的說：「我一定會用全力把我自己這十多年訓練下來的成果，以及教練的指導、家人的支持全部都投入下去拼！」

青男、女組集體出發賽都爆出小冷門，青女7.5公里集體出發賽，李雅薰最後一圈突圍成功打敗第一場金牌國家隊友李采蓉摘金，三天以來共摘下爭先、競輪和集體出發3金；但接下來的青女組競輪賽，則換成李采蓉金牌、李雅薰銀牌，三天奪下集體出發、領先計分和爭先賽3金。

▲王慈均(左)成功在菁英女子組爭先賽完成復仇力克前一天打敗她的泰國女將後摘金。中華民國自由車協會提供
▲王慈均(左)成功在菁英女子組爭先賽完成復仇力克前一天打敗她的泰國女將後摘金。中華民國自由車協會提供
少數來自桃園的18歲青女組車手李雅薰，過去曾經是3輪的競速滑輪選手，但國一時被抓去參加2輪的團隊競速賽，沒想到卻一試成主顧，今年亞錦賽與李采蓉搭檔獲得團隊競速、團隊追逐2銅，雖然練車已經有6年時間，但身材嬌小的李雅薰對自由車還是抱有相當大的企圖心，她說：「滑輪只能單調的在場內滑，但自由車場地賽很刺激而且還可以騎到郊外，有趣多了。」

青男組集團出發賽，大甲高二生李亞倫雖然在第一場只獲得第四，但今卻在倒數還剩6圈就出奇兵突圍單飛，沒想到真的讓他一路撐到終點，打敗學弟「亞洲金牌」張恩騰等人，為他自己摘下人生第一面國際賽金牌，李亞倫開心的說：「真的很意外，因為當時就剛好在前面，就試著衝衝看，沒想到其他人都沒上來，我已經盡了自己所有的體能，自己感覺都快爆掉了，當時很緊張，很怕後面的人會追上來，還好最後沒被追上，沒有說要贏學弟，我以突破自己為目標。」

在菁英女子組爭先賽金牌戰中，在第一場屈居銅牌的亞運國手、臺中市隊王慈均前一天就揚言要復仇，沒想到金牌戰真的剛好就遇到前一天在4強打敗她的印度女將特理亞莎(Triyasha Paul)，但王慈均果真發揮衝刺戰力，連兩場擊退特理亞莎後為台灣奪回金牌，王慈均開心的說：「兩次戰術都不太一樣，但主要是吸收了前一天輸給她的心得，很開心可以討回金牌！」

▲台灣經典賽在台中市自由車場舉行。官方提供
▲台灣經典賽在台中市自由車場舉行。官方提供
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