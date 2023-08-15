自由車經典賽／康世峰開「五金行」最風光　王慈均復仇成功摘金

我是廣告 請繼續往下閱讀
康世峰近幾年都執著於場地訓練，讓他維持在全錦賽爭先賽的七連霸恐怖紀錄，他說：「確實場地賽非常枯躁，但我都把隊友和自己當做假想敵，真正要有目標才能撐下去，而我的目標就是亞運。」
由於在亞錦賽失利，康世峰最後經過特例取得杭州亞運參賽資格，這也是26歲「衝刺王」生涯第一次成功進軍亞運，康世峰堅決的說：「我一定會用全力把我自己這十多年訓練下來的成果，以及教練的指導、家人的支持全部都投入下去拼！」
青男、女組集體出發賽都爆出小冷門，青女7.5公里集體出發賽，李雅薰最後一圈突圍成功打敗第一場金牌國家隊友李采蓉摘金，三天以來共摘下爭先、競輪和集體出發3金；但接下來的青女組競輪賽，則換成李采蓉金牌、李雅薰銀牌，三天奪下集體出發、領先計分和爭先賽3金。
少數來自桃園的18歲青女組車手李雅薰，過去曾經是3輪的競速滑輪選手，但國一時被抓去參加2輪的團隊競速賽，沒想到卻一試成主顧，今年亞錦賽與李采蓉搭檔獲得團隊競速、團隊追逐2銅，雖然練車已經有6年時間，但身材嬌小的李雅薰對自由車還是抱有相當大的企圖心，她說：「滑輪只能單調的在場內滑，但自由車場地賽很刺激而且還可以騎到郊外，有趣多了。」
青男組集團出發賽，大甲高二生李亞倫雖然在第一場只獲得第四，但今卻在倒數還剩6圈就出奇兵突圍單飛，沒想到真的讓他一路撐到終點，打敗學弟「亞洲金牌」張恩騰等人，為他自己摘下人生第一面國際賽金牌，李亞倫開心的說：「真的很意外，因為當時就剛好在前面，就試著衝衝看，沒想到其他人都沒上來，我已經盡了自己所有的體能，自己感覺都快爆掉了，當時很緊張，很怕後面的人會追上來，還好最後沒被追上，沒有說要贏學弟，我以突破自己為目標。」
在菁英女子組爭先賽金牌戰中，在第一場屈居銅牌的亞運國手、臺中市隊王慈均前一天就揚言要復仇，沒想到金牌戰真的剛好就遇到前一天在4強打敗她的印度女將特理亞莎(Triyasha Paul)，但王慈均果真發揮衝刺戰力，連兩場擊退特理亞莎後為台灣奪回金牌，王慈均開心的說：「兩次戰術都不太一樣，但主要是吸收了前一天輸給她的心得，很開心可以討回金牌！」
🚴♀️體壇放大鏡／台灣與世界的差距 自由車場250、333公尺有何異？
🚴♀️自由車／場地賽怎麼比？看完這篇就懂了！ 賽制規則懶人包
🚴♀️體壇放大鏡／騎在沒有未來的路上要怎麼拚下去？自由車選手的悲哀