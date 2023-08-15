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eMOVING EZ-R 正式上市，含補助最低金額不到六萬！

▲ eMOVING EZ-R 正式上市，含補助最低金額不到六萬！
▲ eMOVING EZ-R 正式上市，含補助最低金額不到六萬！

2GameSome - 有車賞

eMOVING推出旗艦車款 EZ-R，以全新動力系統、搭載雙電池，能源效率達23.8 km/度之產品優勢鎖定競爭激烈的性能電動機車市場。中華汽車總經理陳昭文表示：「eMOVING自上市以來推動多元能源補充方案，除了有可在家充電在外快充補電的勁炫125可選擇外，為迎合民眾換電需求，自2021年推出換電車型EZ1，現在EZ-R上市更能擴大重型機車產品版圖。截至目前預約試乘人數近千，我相信試乘過的民眾會對EZ-R感到滿意。」

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為貼近消費市場需求，eMOVING針對電動機車主力25-40歲的男性客群進行市調，發現消費者在挑選產品的最重視的是更好的「性能及操控」，其次是「外型」與「節能表現」。EZ-R動力系統搭載全新研發馬達，提供最高輸出7.2kW及目前同級車款中最大扭力28Nm，搭配國際大廠 Gates 高張力碳纖皮帶，展現從靜止到時速50 km/h僅需要 3.7 秒的強勁動力(註1)。操控性上，eMOVING希望優化電動機車的駕馭感受，故車輛軸距設定為緊湊的1,305mm，並將馬達、電池等大重量零件置於車輛中心，確保車輛在左右傾倒時的穩定性。輕量化12吋輪框瑪吉斯MA-WG水行俠晴雨胎，讓車主既能透過優質操控感受駕馭樂趣，也能掌握騎乘的安全性，打造一台兼具「電車快感、油車體感」的混血勁化車款。

此外，EZ-R擺脫以往電車刻板印象，全車勾勒出銳利線條，搭配汽車等級CLASS D等級分離式雙目頭燈與塊狀尾燈，展現速度與力量感。本次推出翡翠綠（ABS版限定）、曜石黑、鈦金白共3種車色選擇，部分車色以特殊工法噴塗，使車輛在不同角度與光照強度時呈現多種視覺變化。

EZ-R置物空間除了前方配有掛勾、USB充電孔(ABS車款)及置杯架外，更提供同級車最大車廂容積27.4公升，在擁有銳利外觀的同時也對收納空間不妥協，可放進各式全罩式安全帽。

隨台灣民眾擁車數提升，長距離巡航騎乘需求持續增加，為了降低車主遠程移動的疲憊感，全車系標配智慧定速巡航，車主可於車速10 km/h至80 km/h間按下定速鍵讓車輛穩定行進，定速期間亦可隨時轉動油門加速，且遇到坡度起伏車輛會自動調整動力輸出維持車速，搭配電動機車首見的前斜踏板、複合式材質坐墊，讓騎士可自在變換騎乘姿勢，同時具備乘坐穩定性，使長途駕駛成為一種享受。

透過eMOVING專屬「FUN心騎」APP，車主可以自行設定包括坐墊熄火延遲開啟、大燈延遲時間及各式音效，打造屬於自己的專屬愛車。另可透過「e-mu商城」購買性能提升方案等各項加值軟體，擴增車輛的性能。在車輛更新上，除了使用電池交換更新車輛軟體，EZ-R車主更可以使用專屬OTA(Over The Air)線上更新，將手機藍牙與車輛連線，就可以隨時進行車輛更新。

最低不到6萬擁有 eMOVING EZ-R

搭配首年免月租及30期0利率方案 即刻輕鬆入手！

eMOVING EZ-R推出CBS與ABS版本，CBS款定價為 $99,900，ABS款$104,900，價差僅$5,000就可以增加KEYLESS智慧鑰匙卡、ABS防鎖死煞車系統及TCS未來擴充性等配備。以桃園市為例，搭配政府補助及預購優惠後，購車最低金額只要$58,110(註2)。即日起到2023年9月30日，購買EZ-R任一車款，即享首年免月租費(註3)及30期0利率，給予消費者多元的付款選擇。慶祝EZ-R上市，e-mu商城$249/月(原價)的性能提升方案，現在也推出$49/月的限時優惠，邀請車主一起體驗騎乘極速感。EZ-R旗艦配備搭配務實的價格定位，瞄準的不僅是高階運動性能車款，還包含中價位的通勤車款市場，歡迎洽詢全台eMOVING門市。

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