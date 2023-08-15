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【車勢星聞】55688集團獲瓊斯盃、中職明星賽官方唯一指定，多元計程車隊護送啦啦隊上班

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

55688集團特別與「中華職業棒球大聯盟」、「中華民國籃球協會」攜手，集團旗下台灣大車隊成為威廉瓊斯盃與中華職棒明星賽官方唯一指定車隊，除了提供到場觀賽、熱情加油的球迷安全、舒適、貼心的乘車服務外，55688潔衣家也為球員與啦啦隊們提供球衣、隊服的洗滌服務，做他們最堅強的後盾。

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【車勢星聞】55688集團獲瓊斯盃、中職明星賽官方唯一指定，多元計程車隊護送啦啦隊上班
【車勢星聞】55688集團獲瓊斯盃、中職明星賽官方唯一指定，多元計程車隊護送啦啦隊上班
在甫結束的中華職棒全明星賽中，55688集團以行動力挺中華職棒，除了於球場外安排台灣大車隊小黃與多元計程車排班服務，在賽會期間提供舒適及便捷的散場交通選擇，也擔任中職啦啦隊女孩的護花使者，在賽前的「女孩上班路」活動護送球隊嬌點至球場上班。甜美活力的中職啦啦隊搭配貼上個性化閃電品牌識別的55688多元計程車隊，讓明星賽在開場前就話題滿滿、香氣四溢。除了挺棒球，55688集團也與中華民國籃球協會號召球迷一同成為中華隊的後盾！在瓊斯盃賽事期間提供球迷、球員貼心服務，台灣大車隊於和平籃球館外提供小黃與多元計程車的搭車選擇，為散場時湧出的大量球迷提供便捷的交通服務。除此，55688潔衣家也為賽會包含中華隊等15隻國家隊提供球衣洗滌、運送服務，讓場上賣力奮戰的球員穿上乾淨舒適的戰袍，為精彩球賽獻上完美助攻。台灣大車隊與潔衣家除了以行動支持運動賽事，自即日起至2023年8月20日，下載55688 APP輸入優惠序號「我挺中華隊」，可享50元新客搭車金；潔衣家也推出「尋找潔衣家」活動，只要拍下瓊斯盃現場或電視轉播的潔衣家Logo，上傳至潔衣家FB活動貼文，就送【1件送洗免費券】及【7-Eleven 10元購物抵用券】限量2,000組先搶先贏。

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