【車勢星聞】55688集團獲瓊斯盃、中職明星賽官方唯一指定，多元計程車隊護送啦啦隊上班

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在甫結束的中華職棒全明星賽中，55688集團以行動力挺中華職棒，除了於球場外安排台灣大車隊小黃與多元計程車排班服務，在賽會期間提供舒適及便捷的散場交通選擇，也擔任中職啦啦隊女孩的護花使者，在賽前的「女孩上班路」活動護送球隊嬌點至球場上班。甜美活力的中職啦啦隊搭配貼上個性化閃電品牌識別的55688多元計程車隊，讓明星賽在開場前就話題滿滿、香氣四溢。除了挺棒球，55688集團也與中華民國籃球協會號召球迷一同成為中華隊的後盾！在瓊斯盃賽事期間提供球迷、球員貼心服務，台灣大車隊於和平籃球館外提供小黃與多元計程車的搭車選擇，為散場時湧出的大量球迷提供便捷的交通服務。除此，55688潔衣家也為賽會包含中華隊等15隻國家隊提供球衣洗滌、運送服務，讓場上賣力奮戰的球員穿上乾淨舒適的戰袍，為精彩球賽獻上完美助攻。台灣大車隊與潔衣家除了以行動支持運動賽事，自即日起至2023年8月20日，下載55688 APP輸入優惠序號「我挺中華隊」，可享50元新客搭車金；潔衣家也推出「尋找潔衣家」活動，只要拍下瓊斯盃現場或電視轉播的潔衣家Logo，上傳至潔衣家FB活動貼文，就送【1件送洗免費券】及【7-Eleven 10元購物抵用券】限量2,000組先搶先贏。