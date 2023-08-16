▲ 24 年式 MAZDA2 發表上市，縮減單一編成，起售價 78.9 萬元！

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MAZDA 2時尚都會房車擁有小巧精緻的車身，輕鬆地穿梭在擁擠的大城市中，對於狹窄巷弄或侷促的停車空間都能游刃有餘。24年式 MAZDA2雋刻日式美學的魂動外型，承襲MAZDA家族語彙，全新燻黑設計的「魂動之翼」與頭燈完美搭配，讓精巧的輪廓線極富延展性，巧妙降低視覺重心的前後飾條，搭配升級全新雙色鋁合金輪圈，整體視覺感官更活潑搶眼。座艙內新增赤紅色縫線座椅，穿插點綴於全新設計高質感織布座椅，結合多種材質堆疊出超越同級的細膩質感，為原先低調沉穩的靜謐空間注入活力熱情，更透過 NVH 車室隔音工程，阻絕外界噪音，讓每次移動都充滿優雅愉悅的體驗。
24年式MAZDA2滿足年輕世代車主所重視的科技與安全配備，打造出同級最佳數位用車體驗，除配置Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay與倒車顯影，車體結構援引SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 車輛動態管理系統與 G力導引控制技術+，搭配LED光感應自動啟閉頭燈、定速巡航系統與令人信賴的 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，結合六速手自排變速箱，可輸出 116ps / 6,000rpm、 15.1kg-m / 4,000 rpm的最大馬力與最大扭力，並具有 17.9 公里/公升的平均油耗表現，同時滿足車主在城市中靈活移動與運動操駕的熱血需求，增強都市通勤的駕馭樂趣和安心感。