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24 年式 MAZDA2 發表上市，縮減單一編成，起售價 78.9 萬元！

▲ 24 年式 MAZDA2 發表上市，縮減單一編成，起售價 78.9 萬元！
▲ 24 年式 MAZDA2 發表上市，縮減單一編成，起售價 78.9 萬元！

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台灣馬自達自8/16（三）起正式推出24年式MAZDA2 ，導入原廠最高規格Sport外觀，透過全新燻黑「魂動之翼」、個性化外觀設計、雙色16吋鋁合金輪圈以及更顯運動化的內裝赤紅色縫線座椅，提供市場兼具美感與質感的全新選擇。

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24年式MAZDA2以現行高階Proactive Touring車型為基礎，並簡化單一車系編成15S  Urban Sport，正式售價同步下調為78.9萬，標配 Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay、倒車顯影系統、盲點偵測系統(BSM)、後車警示功能(RCTA)及6 具安全輔助氣囊，提供消費者同級價格帶內最完整的安全及便利配備。24年式 MAZDA2 也導入全新車色「天際灰(Aero Gray)」，以灰色為基底完美融合明亮及冷冽質感，讓 MAZDA2靈巧的身型更顯個性動感，吸引更多對設計有堅持並追求個性化的年輕車主。

MAZDA 2時尚都會房車擁有小巧精緻的車身，輕鬆地穿梭在擁擠的大城市中，對於狹窄巷弄或侷促的停車空間都能游刃有餘。24年式 MAZDA2雋刻日式美學的魂動外型，承襲MAZDA家族語彙，全新燻黑設計的「魂動之翼」與頭燈完美搭配，讓精巧的輪廓線極富延展性，巧妙降低視覺重心的前後飾條，搭配升級全新雙色鋁合金輪圈，整體視覺感官更活潑搶眼。座艙內新增赤紅色縫線座椅，穿插點綴於全新設計高質感織布座椅，結合多種材質堆疊出超越同級的細膩質感，為原先低調沉穩的靜謐空間注入活力熱情，更透過 NVH 車室隔音工程，阻絕外界噪音，讓每次移動都充滿優雅愉悅的體驗。

24年式MAZDA2滿足年輕世代車主所重視的科技與安全配備，打造出同級最佳數位用車體驗，除配置Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay與倒車顯影，車體結構援引SKYACTIV-VEHICLE DYNAMICS 車輛動態管理系統與 G力導引控制技術+，搭配LED光感應自動啟閉頭燈、定速巡航系統與令人信賴的 i-ACTIVSENSE 主動安全科技，結合六速手自排變速箱，可輸出 116ps / 6,000rpm、 15.1kg-m / 4,000 rpm的最大馬力與最大扭力，並具有 17.9 公里/公升的平均油耗表現，同時滿足車主在城市中靈活移動與運動操駕的熱血需求，增強都市通勤的駕馭樂趣和安心感。

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