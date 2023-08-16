▲ KYMCO 再推油電強檔優惠！LIKE COLOMBO 與大地名流優惠破萬！Ionex 多重優惠拚旺季

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即日起至 8 月 31 日，凡入手充滿探險精神的「探險王」LIKE COLOMBO全車系或擁有同級最大馬力的「耐操王」大地名流全車系，就能享有價值最高 13,660 元的購車優惠，光陽更再加碼 1,500 元王品集團商品卡，讓消費者們可以騎著光陽「雙爸王」一起饗樂。
「大降光臨」純電轎跑得主出爐！Ionex 光陽電動車每月平均銷售破千 推多款優惠積極搶市
Ionex 光陽電動車不僅在今 (23) 年累積銷量達 7,017 台、市佔達到 16.3% (統計至 7 月 31 日) 穩定成長，更陸續在換電體驗、優惠活動提供暖心服務。Ionex 光陽電動車也推出「美好駕騎」活動，只要在 9 月底前至「合歡山遊客中心站」換電，拍下跟您跟愛車、電池交換站合照上傳社群並 Tag 好友，就有機會獲得 5,000 元「美好駕騎」旅遊補助金。
Ionex 光陽電動車自 3 月推出「大降光臨」購車就抽 BMW 純電轎跑活動也於 7 月底正式落幕，活動期間共吸引超過 5,000 位消費者熱情參與，光捷營業副總謝俊弘抽出純電轎跑得獎者，為活動畫下完美句點。
此外，為搶攻暑期商機，Ionex 光陽電動車也加碼暴龍系列「純粹機能」S6Rex 購車補助金 6,020 元，搭配汰舊換新最低只要 33,300 元就能騎回家！(以桃園市為例，S6Rex 建議售價 76,800 元-Ionex 購車補助金 6,020 元-桃園市汰舊換新 29,800 元-桃園加碼青年輕 E 購及婦幼 E 騎 go 7,680 元 = 33,300 元)。