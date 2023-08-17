各品牌相繼投靠Tesla充電孔規格，Fisker也要加入NACS陣營了
由於Tesla在北美建設的充電站數量有不小規模，因此Ford、GM、Volvo、Mercedes-Benz等品牌為進一步擴大電動車銷量，因此於北美市場車款將改採NACS規格，而近日又有一品牌加入就是Fisker。
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許多品牌都已宣布轉型電動化時程，然而在那之前就是要先建構電動車陣容，當然最重要的就是要能夠擴大電動車銷量，除了車輛本質外也需符合消費者使用習慣，其中現階段身為電動車領導品牌Tesla很早就已開始佈建充電站，至今於美國就已有超過17,000座充電站，因此之後加入電動車領域的傳統車廠或新創公司，為進一步跨大銷售規模與試著搶奪Tesla客群，Ford、GM、Volvo、Mercedes-Benz、Rivian與Nissan等品牌都已宣布2025年時於北美市場車型將會改採NACS充電孔。
近日Fisker則與Tesla達成協議，計畫於2025年旗下車型將會改採NACS規格，而現有車主若想使用NACS充電設備，Fisker也有提供CCS轉NACS轉接頭，當然若有車主只想使用CCS規格，Fisker也還是會繼續提供該規格車型。