名家論壇》盧燕俐／解定存買美債，短套怎麼辦？

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目前台灣共有88檔債券ETF掛牌，除了美國政府公債，還有投資等級公司債、金融債、電信債、科技債、醫療債、新興市場債……等等。今年以來，人氣最旺的當屬美國公債，主要是聯準會打通膨已見成效，升息已進入末端，投資人押寶未來的降息行情，期待賺取大波段行情。
重點在於，聯準會主席鮑爾多次強調，「今年不會降息，降息得等數年之後！」投資界如高盛就預估，隨著通膨降溫，預估明年六月，聯準會將逐步降息，且每季降息一碼，最終將利率維持在3％到3.25％之間的區間。
先不管高盛的評估是否精準，至少，今年不會降息，對利率敏感度特別高的長天期公債ETF，價格上就會受到壓抑，以三個月績效為例，元大20年期美債(00679B)是-4.59％，群益25年期美債(00674B)也是-4.93％，相較下，元大7到10年期美債(00697B)只有小跌1.54％，元大1到3年期美債(00719B)則是正報酬，為+2.86％，道理就在這。
所以，投資人如果要把債券ETF視為「類定存」商品，還是得拿捏好投資金額比例，甚至採取分批進場佈局方式，免得未來債券價格再震盪，想再加碼卻苦無銀彈，就非常可惜了。
其次，市場流傳「現在買債穩賺4成」的說法，牽涉到債券ETF的存續期間！按照法人試算，聯準會每降息1％，美債20年存續期間以16年來估算，報酬率就有16％，如果降息2％，報酬率就有32％，萬一降息3%，甚至就有高達48％的獲利。
關鍵就在，聯準會何時會降息，以及未來最終降息到什麼程度？有投行認為，至少會降到3％以下，也有人驚悚的說，一旦美國經濟衰退太誇張，甚至會再來個QE。
我倒是認為，與其胡亂猜測利率走向，不如緊盯相關重要數據，再來思考未來債券行情有多甜！至於買債券ETF短套的人，如果還有閒錢分批慢慢加碼，加上耐心等候，數年後，應還是有不會的獲利。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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