《機智》黃柏峰七夕後求婚成功 擁吻馮容潔羞喊：有始有終
▲《機智職場生活》黃柏峰（左）深情擁吻馮容潔，笑稱「有始有終」。（圖／LINE TV、TVBS提供）
記者羅凌筠/綜合報導
2023-08-23 21:14:03
LINE TV、TVBS共同製作的愛情輕喜劇《機智職場生活》於今（23）日迎來大結局，黃柏峰為了女友「咪寶」馮容潔，策劃了一場浪漫求婚，重回學生時期初次約會的地方，在現場精心佈置回憶照片牆，重溫兩人的感情點滴，掏出戒指問馮容潔：「妳願意嫁給我嗎？」讓馮容潔深受感動，「機智好友們」也抓準時機出現共同慶祝，最後「川咪CP」更在眾人的見證下再次擁吻。馮容潔笑稱：「相較於第一集回家時被抓包偷偷親熱，最後一集這場戲反而更害羞！」黃柏峰也笑回：「這一季從接吻開始，又以接吻收尾，我們就算是有始有終。」
由於《機智》系列CP陸續修成正果，演員們也被問到，現實生活中誰最有可能閃婚？在劇中飾演「藍守為」的陳彥廷率先被點名，連他本人都認證：「對啊，我是比較默默的那種，搞不好我現在其實已經……（結婚）。」勁爆發言讓全場一度混亂，讓陳彥廷連忙澄清說：「開玩笑的！」而鄭豐毅則是推選「酒令」李星鏴，認為她最有可能閃婚：「因為她要遇到一個愛情很難，她只要一抓到就趕快先結婚。」引來全場爆笑，不過鄭豐毅也趕緊補充，是因為跟李星鏴感情很好，所以才敢這樣開玩笑。 ▲《機智職場生活》黃柏峰（左）向馮容潔求婚成功。（圖／LINE TV、TVBS提供） 鍾岳軒與鄭芯恩組成的「安凌CP」，劇中感情則是備受考驗，優質天菜「鍾世安」王碩瀚半路殺出，對鄭芯恩展開追求，兩人不僅工作上黏在一起，有一幕王碩瀚緊緊擁抱鄭芯恩的鏡頭，還被鍾岳軒當場撞見，讓身為正牌男友的他相當衝擊，但他始終選擇給予女友百分百的信任。反觀鍾岳軒本人，戲外可就一點都不淡定，抵達片場時，鍾岳軒就拿著他與鄭芯恩的戒指，吃醋地說：「我還帶這個來幹嘛，我今天不是來抓姦的嗎？妳（鄭芯恩）剛剛不是舌吻嗎？」鄭芯恩還調皮附和：「你有看到？我還跟他回家啊，你有看到是不是？」鍾岳軒被鬧得只好回覆：「不愧是我老婆，有在學。」沒想到鄭芯恩又開玩笑回：「女人不壞，男人不愛。」讓鍾岳軒笑翻，另類甜蜜放閃。 ▲《機智職場生活》鍾岳軒（左）與鄭芯恩也迎來美好結局。（圖／LINE TV、TVBS提供） 劇中角色「守艾CP」 陳彥廷、賴雅琪與「珍猩CP」王新凱、吳玳慈，以及「蘋明CP」楊翹碩、孔令元，「ㄚ遠CP」商鈞、王敏淳也迎來幸福結局，而這次新加入的演員王碩瀚，劇中有吃重戲分，雖然最後沒有愛的歸屬，但也收穫滿滿，坦言：「一開始加入（劇組）時，有點像是轉學生的感覺，但是大家都給我那種很熱情的回應、回饋，發自內心感謝你們（機智演員），讓我很放鬆去演。」《機智職場生活》迎來尾聲，除了演員不捨，粉絲也直呼看不夠，紛紛留言「希望能加碼看到他們的婚禮以及婚後生活」、「希望看到所有人都能修成正果」、「超級希望有第二季」，足見戲劇的高人氣。 ▲《機智職場生活》吳玳慈（左）與王新凱也為「川咪CP」獻上祝福。（圖／LINE TV、TVBS提供）