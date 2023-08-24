大衛田納特獻聲《喵的詐騙集團》！靠嗅覺英雄救美

英國男星大衛田納特（David Tennant）近期於動畫新片《喵的詐騙集團》（The Amazing Maurice）擔任配音，飾演鼠輩們的心靈導師「危險豆豆」。片中他無比勇敢，不僅勇闖黑暗下水道拯救夥伴「桃子」（潔瑪雅特頓Gemma Arterton飾），更隻身對抗邪惡高大的鼠王。驚人的是，大衛田納特飾演的老鼠「危險豆豆」其實近乎失明，卻是一隻睿智的老鼠，光靠嗅覺就能感知很多事情。
記者黃雅琪/綜合報導
大衛田納特曾以知名劇集《超時空奇俠》（Doctor Who）榮獲「英國奧斯卡」影帝，更因獻聲動畫《馴龍高手》（How to Train Your Dragon）知名度大開，自此斜槓配音專業戶。
值得一提的是，由潔瑪雅特頓獻聲配音的「桃子」，是電影《喵的詐騙集團》全片的良心與核心，而她和大衛田納特在片中友達以上、戀人未滿，她中陷阱後，大衛田納特還上演「英雄救美」劇情。
電影《喵的詐騙集團》劇情描述，一隻會說話的街貓莫里斯，夥同一群超萌老鼠聯手詐騙人類，卻發現人們其實飽受饑荒之苦。被激發正義感的他們，決定和人類共患難。電影探尋不同族群之間平等以待、和平共處的可能。該片將於8月25日全台上映。