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大衛田納特獻聲《喵的詐騙集團》！靠嗅覺英雄救美

▲大衛田納特獻聲《喵的詐騙集團》，飾演靠嗅覺英雄救美的老鼠。（圖／海鵬）
▲大衛田納特獻聲《喵的詐騙集團》，飾演靠嗅覺英雄救美的老鼠。（圖／海鵬）

記者黃雅琪/綜合報導

英國男星大衛田納特（David Tennant）近期於動畫新片《喵的詐騙集團》（The Amazing Maurice）擔任配音，飾演鼠輩們的心靈導師「危險豆豆」。片中他無比勇敢，不僅勇闖黑暗下水道拯救夥伴「桃子」（潔瑪雅特頓Gemma Arterton飾），更隻身對抗邪惡高大的鼠王。驚人的是，大衛田納特飾演的老鼠「危險豆豆」其實近乎失明，卻是一隻睿智的老鼠，光靠嗅覺就能感知很多事情。

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▲動畫片《喵的詐騙集團》改編自暢銷小說《貓鼠奇譚》（圖／海鵬）
▲動畫片《喵的詐騙集團》改編自暢銷小說《貓鼠奇譚》。（圖／海鵬）
大衛田納特曾以知名劇集《超時空奇俠》（Doctor Who）榮獲「英國奧斯卡」影帝，更因獻聲動畫《馴龍高手》（How to Train Your Dragon）知名度大開，自此斜槓配音專業戶。

▲動畫片《喵的詐騙集團》描述貓鼠情誼、族群和諧的故事。（圖／海鵬）
▲動畫片《喵的詐騙集團》描述貓鼠情誼、族群和諧的故事。（圖／海鵬）
值得一提的是，由潔瑪雅特頓獻聲配音的「桃子」，是電影《喵的詐騙集團》全片的良心與核心，而她和大衛田納特在片中友達以上、戀人未滿，她中陷阱後，大衛田納特還上演「英雄救美」劇情。

電影《喵的詐騙集團》劇情描述，一隻會說話的街貓莫里斯，夥同一群超萌老鼠聯手詐騙人類，卻發現人們其實飽受饑荒之苦。被激發正義感的他們，決定和人類共患難。電影探尋不同族群之間平等以待、和平共處的可能。該片將於8月25日全台上映。

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