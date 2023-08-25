聚焦配備堆疊，24 年式 Mazda 2 / Mazda 3 正式抵港！
台灣馬自達今正式推出全新年式 Mazda 2 / Mazda 3，聚焦細節變化與改良科技配備。
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台灣馬自達自8/16（三）起正式推出24年式MAZDA2 ，導入原廠最高規格Sport外觀，透過全新燻黑「魂動之翼」、個性化外觀設計、雙色16吋鋁合金輪圈以及更顯運動化的內裝赤紅色縫線座椅，提供市場兼具美感與質感的全新選擇。24年式MAZDA2以現行高階Proactive Touring車型為基礎，並簡化單一車系編成15S Urban Sport，正式售價同步下調為78.9萬，標配 Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay、倒車顯影系統、盲點偵測系統(BSM)、後車警示功能(RCTA)及6 具安全輔助氣囊，提供消費者同級價格帶內最完整的安全及便利配備。24年式 MAZDA2 也導入全新車色「天際灰(Aero Gray)」，以灰色為基底完美融合明亮及冷冽質感，讓 MAZDA2靈巧的身型更顯個性動感，吸引更多對設計有堅持並追求個性化的年輕車主。
24年式MAZDA3 全新升級 10.25吋中央顯示幕，並導入無線充電裝置 、無線 Apple CarPlay以及USB Type-C，同時前擋投影式HUD也升級支援智慧手機導航指引，持續進化數位用車體驗，滿足熱愛駕馭和對品味有所堅持的車主需求。24年式MAZDA3同步導入全新車色「晶瓷白」(Ceramic Metallic)，猶如陶瓷藝品般的溫潤融合細膩光亮的金屬質感，讓 MAZDA3 簡約俐落的車身線條更顯獨特。24年式MAZDA3 SEDAN車型以接單生產方式提供 79.8 萬的 20S 車型選擇， SEDAN / HATCHBACK 的20S Carbon Edition售價不變，維持86.8 萬/ 87.8 萬；20S Premium分別是 94.8 萬/ 95.8 萬、20S Signature SEDAN / HATCHBACK車型皆為 101.8 萬。20S Signature 可享加價2萬元選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、智慧型頭燈(ALH)、爍黑鋁合金輪圈與車外後視鏡，消費者可依需求選擇最適合的規格，展現獨具一格的風格品味。