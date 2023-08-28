UAG力征台灣市場！蝦皮商城正品保障　創單月業績漲逾160%

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堅守軍規級高品質 穩站手機保護殼中高價市場
UAG創立後第一款為 iPhone 4 打造的手機殼靈感來自軍用汽油桶，以鋼材沖壓而成的汽油桶，兼具高硬度與輕便的特性，普遍被運用在戰場上補給液體物資，UAG 將汽油桶的桶身壓紋融入產品設計元素中，時刻提醒品牌對於高品質和軍規級的堅持。UAG 軍規等級的產品優勢，正好迎合近年消費者日益重視手機保護的趨勢。
「我們 2015 年剛進入台灣時，市場對於軍規防摔殼的認知比較少，產品價格也很少超過 1,000元。」UAG 亞太區業務經理文志寰(Iris Wen)分享，儘管 UAG 破千元的定價幾乎是市場平均價格的一倍以上，卻仍在競爭激烈的市場中，穩穩拿下市占率，甚至連單價超過 3,000 元的頂級特仕版產品，也在官網上銷售一空。究竟UAG是如何突破市場激烈競爭並且精準鎖客呢？
瞄準龐大流量與多元客群，蝦皮購物成了 UAG 在台灣市場更上一層的選擇，加上蝦皮商城的品牌旗艦店強打品牌力，「符合我們想要在電商上建立的形象，還可以吸引不同的粉絲」Iris同時也提到，網路購物最怕遇到的假貨爭議，除了品牌本身加強消費者教育外，UAG每款商品皆會在正面貼上盾牌防偽標籤貼紙以及代言人人像標章，背面則有代理商威禹科技的認證，雙重防護之下也呼籲消費者如遇價格落差太大，即要有辨別真偽的意識；而蝦皮商城擁有「正品保障、15 天鑑賞期、蝦皮安心退」三大特性，有效消除消費疑慮，加深用戶對品牌的信賴。
蝦皮購物不僅傾力打造令人安心的消費環境，也積極創造一買再買的消費誘因。Iris舉例，像是「月月盛典」、「週三免運日」等活動可以勾起購買慾望、吸引消費者上門，品牌再搭配關注禮、滿千折百優惠券等，極大化活動流量轉換為成交訂單量。
蝦皮站內關鍵字、蝦皮GRS助攻！當月業績漲逾160%
適逢新品上市與11.11最強購物節年度重要檔期，UAG 趁勢加碼投入站內外行銷資源，集中火力刺激買氣。以蝦皮關鍵字廣告而言，用戶在搜尋關鍵字當下具備強烈購買動機，趁著市場關注度和話題熱度最高的時候，利用關鍵字廣告爭取商品曝光，並為品牌精準導入流量，使UAG品牌旗艦店的不重覆訪客數及平均客單皆對比前月有明顯增長。
去年 iPhone 14新機上市時，UAG 掌握熱門討論時機迅速推出全新商品開賣，藉此搶攻消費者心占率，同時善用蝦皮購物GRS(Google Real Shopper)廣告精準鎖客，成功降低消費者購買猶豫期，更因此帶動全月業績成長超過 160%，訂單數也比上月增加近140%。
品牌獨創六角型磁吸設計 頂規與謹慎共存裡持續向高品質邁進
隨著行動裝置迭代與創新的速度，以及日漸多元的消費需求，UAG 持續精進產品研發，除了領先業界導入碳纖維、防彈纖維等高強度材質提升防護力外，也延伸產品線，從手機、平板的保護殼擴及智慧手錶、耳機等穿戴配件。2022 年，更突破市面上常見的圓形磁吸設計，推出獨創的六角型磁吸式手機殼，呼應自家機殼內側輕量耐衝擊的蜂巢式結構，在全球市場獲得極佳的反響。無論是材質選用還是產品設計，UAG 每一次嘗試都走得十分謹慎，確保與理念保持步伐一致，「讓消費者在使用 UAG 時，可以感受到我們強烈的品牌精神。」Iris說。
今年，UAG 嘗試跳脫圍繞特定裝置而生的限制，將觸角伸向更加通用的產品，運用蝦皮的曝光版位及檔期活動，一同帶動周邊商品的銷售，例如品牌後背包、電腦包、行動電源等，「很多粉絲會說，我今天買了 UAG 手機殼，那也可以買一個 UAG 的行動電源。」Iris指出，UAG 做為帶電產品的後進者，目的不在與同業電源類品牌較量，而在提供品牌更好的消費體驗與完整的產品生活圈。
面對競爭激烈的手機配件市場，UAG 沒有選擇以低價競爭，而是以高品質迎戰，最終淬鍊出與產品一樣強悍的品牌生命力，不僅成功熬過疫情考驗，穩站各大通路銷售首屈一指的美國軍規品牌，未來還將持續結合產品創新與用戶需求、開拓業務新領域，藉著與蝦皮購物同心協力帶領品牌走得更長更遠！