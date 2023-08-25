79.8 萬元起，24年式 Mazda 3升級 10.25吋中控螢幕、無線充電 ，24年式 Mazda 2 導入Sport外觀，單一車型78.9萬元起

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24年式Mazda 3導入全新車色「晶瓷白」(Ceramic Metallic)，猶如陶瓷藝品般的溫潤融合細膩光亮的金屬質感，讓 Mazda3 簡約俐落的車身線條更顯獨特。24年式Mazda3 Sedan車型以接單生產方式提供 79.8 萬的 20S 車型選擇， Sedan / Hatchback 的20S Carbon Edition售價不變，維持86.8 萬/ 87.8 萬；20S Premium分別是 94.8 萬/ 95.8 萬、20S Signature Sedan / HATCHBACK車型皆為 101.8 萬。20S Signature 可享加價2萬元選配Carbon Edition+ Package，包含酒韻紅真皮座椅、智慧型頭燈(ALH)、爍黑鋁合金輪圈與車外後視鏡，消費者可依需求選擇最適合的規格，展現獨具一格的風格品味。
強化數位用車體驗 滿足擁車便利生活
在台灣車市競爭激烈的中型房車的級距中，Mazda 3 不只設計出色有型滿足品味人士眼光，符合消費者需求的豐富配備也深獲廣大車主青睞。24年式Mazda 3標配 USB Type-C 充電功率提升50%，搭載無線充電裝置與無線 Apple CarPlay，完美達成車室無線環境的配置。20S Premium 以上車型大幅強化數位用車體驗，升級 10.25吋中央顯示幕；除螢幕放大之外，上下邊框顯示較以往更小，滿版顯示讓資訊讀取更加輕鬆，無論導航畫面、環景介面顯示皆更加清晰，全然拓展駕乘者視野。20S Signature 車型具備多項領先同級的舒適配備，包含同級唯一真皮座椅及電動座椅記憶功能，與支援智慧型手機導航指引前擋投影式 HUD，提供消費者媲美豪華品牌的用車體驗；搭配多達12支揚聲器Bose®環繞音響系統，達成最佳音場平衡，讓駕乘者沉浸在餘音繞樑的原音車室，與流暢的駕馭樂趣完美結合，在忙碌生活中挪出一段屬於自己的Me Time時光，愉悅展開每一趟探遊旅程。
同級最完備安全防護 自在駕馭無所設限
為讓車主無後顧之憂地享受 Mazda 獨一無二的駕馭樂趣，24年式Mazda 3全面搭載全速域巡航模式車道維持輔助系統 (CTS)，可隨全速域主動車距控制巡航系統 (MRCC) 實現全速域的車道置中輔助，有效減輕駕駛負擔，為車主帶來更為輕鬆的高速巡航體驗。結合令人信賴的 i-Activsense 主動安全科技，包含360° 環景輔助系統、智慧前行煞車輔助系統 (SBS)、智慧倒車煞車輔助系統 (SBS-R) 與智慧後車盲區煞車輔助系統 (SBS-RC)，全方位守護車上每位乘員，讓車主不只有型更能享受舒心快意的駕馭樂趣。
Mazda2都會通勤購車首選 全新內外裝豐富精采生活
24年式 Mazda 2雋刻日式美學的魂動外型，承襲Mazda家族語彙，全新燻黑設計的「魂動之翼」與頭燈完美搭配，讓精巧的輪廓線極富延展性，巧妙降低視覺重心的前後飾條，搭配升級全新雙色鋁合金輪圈，整體視覺感官更活潑搶眼。座艙內新增赤紅色縫線座椅，穿插點綴於全新設計高質感織布座椅，結合多種材質堆疊出超越同級的細膩質感，為原先低調沉穩的靜謐空間注入活力熱情，更透過 NVH 車室隔音工程，阻絕外界噪音，讓每次移動都充滿優雅愉悅的體驗。
24年式Mazda 2以現行高階Proactive Touring車型為基礎，並簡化單一車系編成15S Urban Sport，正式售價同步下調為78.9萬，標配 Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay、倒車顯影系統、盲點偵測系統(BSM)、後車警示功能(RCTA)及6 具安全輔助氣囊，提供消費者同級價格帶內最完整的安全及便利配備。24年式 Mazda 2 也導入全新車色「天際灰(Aero Gray)」，以灰色為基底完美融合明亮及冷冽質感，讓 Mazda2靈巧的身型更顯個性動感，吸引更多對設計有堅持並追求個性化的年輕車主。
優雅時尚的駕馭之道 實現愜意愉悅的都市輕旅
24年式Mazda 2滿足年輕世代車主所重視的科技與安全配備，打造出同級最佳數位用車體驗，除配置Smart Keyless免鑰匙感應系統、無線Apple CarPlay與倒車顯影，車體結構援引Skyactiv-Vehicle Dynamics 車輛動態管理系統與 G力導引控制技術+，搭配LED光感應自動啟閉頭燈、定速巡航系統與令人信賴的 i-Activsense 主動安全科技，結合六速手自排變速箱，可輸出 116ps / 6,000rpm、 15.1kg-m / 4,000 rpm的最大馬力與最大扭力，並具有 17.9 公里/公升的平均油耗表現，同時滿足車主在城市中靈活移動與運動操駕的熱血需求，增強都市通勤的駕馭樂趣和安心感。欲瞭解更多24年式Mazda2 新車規格備配，歡迎加入「Mazda台灣」LINE官方帳號。並竭誠歡迎您加入及追蹤以下社群網站：
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台同步推出「天生有型」手機攝影講座開放報名
為了讓熱愛自駕生活的消費者能立即體驗24年式Mazda2與Mazda3獨具風格的時尚魅力，Mazda將於9/9(六)、9/10(日)與9/16(六)在全台指定據點舉辦「天生有型」手機攝影講座，邀請知名手機攝影達人：熊明龍、花見小路、韓森與鹿兔哈至現場分享如何使用鏡頭捕捉 Mazda 最迷人的時刻；從攝影技巧到創意構圖，透過實際拍攝練習，輕鬆將Mazda 拍得出色有型。歡迎所有喜愛Mazda的朋友上網報名參加，一同探索Mazda 的出色魅力。欲瞭解更多24年式Mazda3 新車規格備配與「天生有型」攝影講座活動相關資訊，歡迎造訪Mazda官方網站(https://www.mazda.com.tw/cars/all-new-mazda3/)。
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