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【試駕】電動化前最強燃油版本，小改Porsche Cayenne進化幅度比你想的多更多

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

20年前Porsche在台灣推出震撼車壇的Cayenne，20年後則帶來了小改Cayenne，在邁入電動化前Porsche也替此次小改Cayenne導入許多配備，進化程度堪稱是最大幅度小改，也可以說是最強燃油版本，然而除了配備進化，此次試駕活動也體驗了以往不會去嘗試的越野道路，結果當然是比我們想得厲害。

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今年4月Porsche推出小改Cayenne，由於Cayenne未來將會推出電動化車型，所以此次應該可以說是最後的改款，也因如此Porsche替小改Cayenne進行不小幅度的改革，但你可能會感到疑惑，因為在外觀上似乎沒有太多變動。但其實注意看小改Cayenne於引擎蓋、前保險桿、下氣壩與車尾等處都有進行微調，藉以營造出更具張力的視覺效果，而最明顯的進化就是標配LED矩陣式頭燈、車尾也改採貫穿式LED尾燈，除帶來更出色的照明效果，辨識度也獲得大幅度的提升。

小改Cayenne外觀於保險桿、氣壩等多處有進行微整。
小改Cayenne外觀於保險桿、氣壩等多處有進行微整。
小改Cayenne標配LED矩陣式頭燈，高解析度LED矩陣式頭燈為選配項目。
小改Cayenne標配LED矩陣式頭燈，高解析度LED矩陣式頭燈為選配項目。
尾燈改為貫穿式設計。
尾燈改為貫穿式設計。
標配20吋試駕車型選配21吋RS Spyder Design輪圈。
標配20吋試駕車型選配21吋RS Spyder Design輪圈。
此次小改Cayenne最大進化就是車室，在維持Cayenne豪華氛圍時運用Taycan設計概念進行重新規劃，因此可以看到有著相似的座艙格局，在此格局下Cayenne配備全新12.6吋數位儀錶，及具有更直覺介面與多項功能和Spotify及Apple Music應用程式的12.3吋中控螢幕，另外副駕駛座處也提供10.9吋螢幕作為選配。除了螢幕控台的轉變進化，小改Cayenne排檔座也比照和Taycan相同配置，將八速手自排變速排檔桿移至儀表處，撥桿式設計不僅簡化空間，中央鞍座控制面板也變得更加簡約，同時在數位化時代也提供易操作的傳統控制按鍵。

小改Cayenne座艙比照Taycan設計概念進行打造。
小改Cayenne座艙比照Taycan設計概念進行打造。
最大特色就是配置12.3吋中控螢幕與副駕駛座10.9吋螢幕。
最大特色就是配置12.3吋中控螢幕與副駕駛座10.9吋螢幕。
12.3吋中控螢幕具備Spotify及Apple Music與多項功能與資訊觀看。
12.3吋中控螢幕具備Spotify及Apple Music與多項功能與資訊觀看。
選配的副駕駛座10.9吋螢幕也具有多項功能，另有類似手機防窺螢幕貼的特殊鍍膜，因此駕駛不會看到副駕駛座螢幕內容。
選配的副駕駛座10.9吋螢幕也具有多項功能，另有類似手機防窺螢幕貼的特殊鍍膜，因此駕駛不會看到副駕駛座螢幕內容。
小改Cayenne導入空氣濾清系統。
小改Cayenne導入空氣濾清系統。
空調介面位於中央鞍座。
空調介面位於中央鞍座。
排檔桿也比照Taycan移至儀表處
排檔桿也比照Taycan移至儀表處
定速巡航、車道維持輔助、碰撞警示及煞車輔助為標配，ACC智慧巡航為選配項目。
定速巡航、車道維持輔助、碰撞警示及煞車輔助為標配，ACC智慧巡航為選配項目。
數位化但仍有經典五環樣式。
數位化但仍有經典五環樣式。
方向盤造型也有改變。
方向盤造型也有改變。
該車選配黑色柔感真皮內裝與通風功能。
該車選配黑色柔感真皮內裝與通風功能。
2,895mm軸距提供寬敞的後座空間，亮眼的蠟灰色安全帶是選配。
2,895mm軸距提供寬敞的後座空間，亮眼的蠟灰色安全帶是選配。
以往試駕Cayenne時都在一般道路進行體驗，幾乎不會也不敢去嘗試挑戰崎嶇道路，當然更不用說越野，不過此次試駕活動原廠就規劃越野體驗項目。在前往越野場地時因天空不作美下起傾盆大雨，但也因此反而感受到Cayenne只要選擇所對應的越野模式，不論在碎石或爛泥巴道路都能輕鬆通過且保有良好的循跡性。然而這僅是暖身而已，到達目的後Cayenne憑藉在搭載固定式懸吊即有最大涉水深度500mm、進入角25.2ﾟ、穿越角18.9ﾟ、離去角22.1ﾟ等能力下完成砲彈坑、險降坡、斜陡坡等關卡。

以前只知道Cayenne道路操駕很強，但這次試駕體驗到原來越野能力也很出色。
以前只知道Cayenne道路操駕很強，但這次試駕體驗到原來越野能力也很出色。
就算雨天泥濘地，面對砲彈坑、險降坡、斜陡坡等關卡還是能輕鬆通過。
就算雨天泥濘地，面對砲彈坑、險降坡、斜陡坡等關卡還是能輕鬆通過。
多數休旅車都以舒適作為主要訴求，但Porsche則替Cayenne注入911靈魂，讓世人知道原來休旅也可以是跑車，小改Cayenne不僅承襲出色的道路駕乘本質甚至還比先前更好，搭載的主動式懸吊調整系統減震筒採用雙閥門技術，讓彈簧回彈與壓縮的段數可各自獨立，而試駕車型更選配具有雙氣室與雙閥門技術的全新主動式氣壓懸吊，因此於一般道路行駛擁有絕佳的舒適表現，但在彎道操駕卻完全不像休旅車，少許的側傾讓人可以放心攻克彎角，尤其在Sport+模式下更有著些許跑車調性，更直接的回饋搭配Cayenne先天俐落的身手，即使在羊腸小徑也能依舊從容通過。

小改Cayenne於懸吊有進行升級，操駕表現又比以往來得更精湛。
小改Cayenne於懸吊有進行升級，操駕表現又比以往來得更精湛。
方向盤右側可選擇駕駛模式。
方向盤右側可選擇駕駛模式。
駕駛、底盤、越野與車高等模式都可從中控操作切換。
駕駛、底盤、越野與車高等模式都可從中控操作切換。
除了底盤的進化，在動力部分也有升級，試駕的車型搭載3.0升V6渦輪引擎，其最大馬力增加13hp來到353hp，扭力峰值也有5.1kgm成長擁有51kgm，在此動力驅動下不僅有著5.7秒從靜止加速至100km/h的成績，實際在路上也有飽滿強勁的推力，當然正常踩踏油門小改Cayenne還是可以很優雅舒適。

小改Cayenne的3.0升V6渦輪引擎，動力輸出增加至353hp/51kgm。
小改Cayenne的3.0升V6渦輪引擎，動力輸出增加至353hp/51kgm。
Cayenne雖然彎道操控俐落，但若要舒適行駛與乘坐也是可以很出色。
Cayenne雖然彎道操控俐落，但若要舒適行駛與乘坐也是可以很出色。
Porsche果然專精打造跑車，就連近5米的Cayenne也能不理物理定律有著犀利且穩定的操控表現，而此次小改Cayenne不僅針對動態方面進一步升級強化，外觀也進行小針美容，車室方面更可說是徹頭徹尾重新打造，進化程度可說最大幅度的小改，當然如果你剛好要購入Cayenne，現在可是最佳時機，因為此次小改Cayenne可說是最強世代版本。

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