U18世界盃棒球賽／捍衛台灣主場！中華隊賽程、球員名單懶人包

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總教練：#30 吳柏宏
教練：#25 陳威儒、#47 羅健銘、#58 林建男
投手：#42 林維恩、#13 陽念希、#39 王彥恩、#37 張峻瑋、#17 陳睦衡、#54 曾偉喆、#79 林鉑濬、#96 孫易磊
捕手：#38 胡孟智、#10 林立恩
內野手：#29 王念好、#85 徐紹予、#35 張趙紘、#6 林劭威、#21 黃天賜、#3 李勛傑
外野手：#91 柯敬賢、#50 許庭綸、#7 邱鑫、#18 林佳緯
🇹🇼中華隊賽程
熱身賽
8月26日 14:00 澳洲—中華（新莊）
8月28日 14:00 荷蘭—中華（新莊）
8月29日 18:30 美國—中華（新莊）
預賽
8月31日 18:30 澳洲—中華（天母）
9月2日 18:30 韓國—中華（洲際）
9月3日 14:30 墨西哥—中華（洲際）
9月4日 18:30 捷克—中華（洲際）
9月5日 18:30 波多黎各—中華（洲際）
9月7日~9月9日 排名1-6名進行超級循環賽 排名7-12名進行排名賽
9月10日 冠軍戰 / 季軍戰
⚾️購票資訊
售票：拓元👉🏻購票點這裡
票價：內野席500元、外野席300元（天母球場不開放外野）
預賽：2023/08/19(六) 中午12:00起，線上預售至各場次開賽前6小時截止。
超級循環賽：另行公告
冠軍賽、季軍賽：另行公告
⚾️轉播資訊
電視轉播：緯來電視網、愛爾達電視
網路轉播：Hami Video、ELTA.TV、緯來體育台（YouTube）、GetWin Sport（Twitch）、GameTime
棒ㄑㄧㄝ
睽違