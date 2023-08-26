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U18世界盃棒球賽／捍衛台灣主場！中華隊賽程、球員名單懶人包

U18世界盃將在8月31日正式點燃戰火。（記者路皓惟攝）
U18世界盃將在8月31日正式點燃戰火。（記者路皓惟攝）

運動中心/綜合報導

U18世界盃青棒錦標賽將在8月31日正式點燃戰火，於8月31日至9月10日期間在台北、台中兩地進行！此次是睽違10年再度在台灣舉辦，過去中華隊曾拿過三座冠軍，這次是否有機會捍衛主場再拿一冠？《NOWnews今日新聞》為大家整理了中華隊球員名單、賽程、賽果等資訊懶人包，還有更多U18相關報導，都請鎖定《NOWnews今日新聞》！

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🇹🇼中華隊球員名單

總教練：#30 吳柏宏

教練：#25 陳威儒、#47 羅健銘、#58 林建男

投手：#42 林維恩、#13 陽念希、#39 王彥恩、#37 張峻瑋、#17 陳睦衡、#54 曾偉喆、#79 林鉑濬、#96 孫易磊

捕手：#38 胡孟智、#10 林立恩

內野手：#29 王念好、#85 徐紹予、#35 張趙紘、#6 林劭威、#21 黃天賜、#3 李勛傑

外野手：#91 柯敬賢、#50 許庭綸、#7 邱鑫、#18 林佳緯


🇹🇼中華隊賽程

熱身賽

8月26日 14:00 澳洲—中華（新莊）

8月28日 14:00 荷蘭—中華（新莊）

8月29日 18:30 美國—中華（新莊）

預賽

8月31日 18:30 澳洲—中華（天母）

9月2日 18:30 韓國—中華（洲際）

9月3日 14:30 墨西哥—中華（洲際）

9月4日 18:30 捷克—中華（洲際）

9月5日 18:30 波多黎各—中華（洲際）

9月7日~9月9日 排名1-6名進行超級循環賽 排名7-12名進行排名賽

9月10日 冠軍戰 / 季軍戰


⚾️購票資訊

售票：拓元👉🏻購票點這裡

票價：內野席500元、外野席300元（天母球場不開放外野）

預賽：2023/08/19(六) 中午12:00起，線上預售至各場次開賽前6小時截止。

超級循環賽：另行公告

冠軍賽、季軍賽：另行公告


⚾️轉播資訊

電視轉播：緯來電視網、愛爾達電視

網路轉播：Hami Video、ELTA.TV、緯來體育台（YouTube）、GetWin Sport（Twitch）、GameTime

 

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