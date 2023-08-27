從鐵皮屋開始創業　游惠如打造以客為尊美容王國

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很快的，游惠如將對美的追求轉化為學習的動力，從17歲入行，在短短的5年內晉升到店長的位階，收入也比從事美髮工作多。之後因生涯規劃，陸續在女子三溫暖、飯店美容部工作的經驗，因為接觸客層多為名媛貴婦，不但更加開拓她的人生視野，也對後來的專業養成有著關鍵性的意義。
游惠如說，當年她在知名飯店的美容部擔任美容師，觸及的顧客層級更廣，也更國際化。25 歲那年，她選擇回到故鄉新莊，與美髮業者合作開設一間工作室，從只有3張美容床的規模開始打造第一家店，2年後因為結婚生子，將店面頂讓給旗下美容師經營。
幾年後，游惠如打算重返美容業，當時正逢醫美產業崛起的高峰期，傳統美容與醫學美容的彼消我長，游惠如興起了想往新領域一窺堂奧的念頭，她先到住家附近的醫美診所謀職，並擔任資訊業務工作。
游惠如表示，後來在離開醫美診所一年之後，再次燃起創業的想法，因此在桃園龜山與人分租一個鐵皮屋當工作室，將當時還不太為外界所知的「紋繡」放入服務項目規劃，同時考慮地域差異及市場接受度，以親民的價格策略，成功打進當地消費市場，以平實的價格提供專業的紋繡技術服務。
曾經就教於10位老師，足跡踏遍世界各地，回顧重新進修的那段過程，游惠如認為，自己喜歡的事，就應該把精髓學到透徹，曾經生疏的這個技術，在有能力可以精進時，她就會想盡一切辦法達成目標。
游惠如表示，這幾年因為店務趨於穩定，員工漸漸能夠接手她的工作而讓她有機會退居幕後，將心思專注於教學的領域上，看到自己的學生中，有很多因為家庭因素而出來學習一技之長的單親媽媽，游惠如就會更堅定的告訴自己，要將所學毫不保留的分享出去。
「紋繡是一種讓人變美的技術，而美容則是讓人放鬆的享受」。游惠如表示，無論面對哪種需求的人，她最大的願望就是將自己最好的技術傳遞給消費者，「以客為尊」，顧客的正面評價往往是身為經營者的她最大的成就來源。