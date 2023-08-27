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從鐵皮屋開始創業　游惠如打造以客為尊美容王國

▲從鐵皮屋創業，如今不但有上千名學員，游惠如更打造以客為尊的美容王國。（圖／游惠如提供）
▲從鐵皮屋創業，如今不但有上千名學員，游惠如更打造以客為尊的美容王國。（圖／游惠如提供）

記者李春台／桃園報導

從高中開始投身美容事業近30年的游惠如，憑著對「美」的追求及「以客為尊」的精神，不但多次在國際級美容美髮競賽中拿下優異成績，更進而獲邀擔任評審及講師，在25歲那年開設第一家美容院後，陸續開展自己的品牌體系，培育上萬人學生取得ㄧ技之長，也輔導上千名學員參與國家美容乙丙級考證。近年游惠如更積極布局海外，事業版圖至今已擴展至美國、印尼及越南等地。

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回首學習過程，游惠如說，國中時姐姐就讀美容美髮科，讓她對美容美髮這個行業感到興趣。高職求學階段，她追隨姐姐的腳步進入相關科系，游惠如回憶，高三那年開始進入職場實習，當時和同學選擇到美髮店實習，開始了「天天洗毛巾」的學習生活，每天下午4時下課後就到店裡幫忙到晚上11時下班，唯一的工作就是「洗毛巾」。

很快的，游惠如將對美的追求轉化為學習的動力，從17歲入行，在短短的5年內晉升到店長的位階，收入也比從事美髮工作多。之後因生涯規劃，陸續在女子三溫暖、飯店美容部工作的經驗，因為接觸客層多為名媛貴婦，不但更加開拓她的人生視野，也對後來的專業養成有著關鍵性的意義。

游惠如說，當年她在知名飯店的美容部擔任美容師，觸及的顧客層級更廣，也更國際化。25 歲那年，她選擇回到故鄉新莊，與美髮業者合作開設一間工作室，從只有3張美容床的規模開始打造第一家店，2年後因為結婚生子，將店面頂讓給旗下美容師經營。

幾年後，游惠如打算重返美容業，當時正逢醫美產業崛起的高峰期，傳統美容與醫學美容的彼消我長，游惠如興起了想往新領域一窺堂奧的念頭，她先到住家附近的醫美診所謀職，並擔任資訊業務工作。

游惠如表示，後來在離開醫美診所一年之後，再次燃起創業的想法，因此在桃園龜山與人分租一個鐵皮屋當工作室，將當時還不太為外界所知的「紋繡」放入服務項目規劃，同時考慮地域差異及市場接受度，以親民的價格策略，成功打進當地消費市場，以平實的價格提供專業的紋繡技術服務。

曾經就教於10位老師，足跡踏遍世界各地，回顧重新進修的那段過程，游惠如認為，自己喜歡的事，就應該把精髓學到透徹，曾經生疏的這個技術，在有能力可以精進時，她就會想盡一切辦法達成目標。

游惠如表示，這幾年因為店務趨於穩定，員工漸漸能夠接手她的工作而讓她有機會退居幕後，將心思專注於教學的領域上，看到自己的學生中，有很多因為家庭因素而出來學習一技之長的單親媽媽，游惠如就會更堅定的告訴自己，要將所學毫不保留的分享出去。

「紋繡是一種讓人變美的技術，而美容則是讓人放鬆的享受」。游惠如表示，無論面對哪種需求的人，她最大的願望就是將自己最好的技術傳遞給消費者，「以客為尊」，顧客的正面評價往往是身為經營者的她最大的成就來源。

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