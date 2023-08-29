北歐家居「童趣」風來襲！6款動物造型地墊　秒變雜誌型錄

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兼具美感與玩心 打造孩子的秘密基地
主打的4款掛飾與6款地毯，是兒童房布置的最佳選項。掛毯以柔和的底色，搭配有鮮明色彩拼接的動物圖騰，以細膩的裁縫與色塊展現角色個性。4款動物角色主要為獅子王、長頸鹿、跳跳虎、頑皮豹，可區隔不同孩子的房間，是兒童房裡具辨識度的配件，也可以作為遊戲室、書房的裝飾；掛飾織品皆以80%羊毛、20%棉與木頭及皮革掛桿打造而成。
地毯則以獅子王（有羊毛、編織兩款）、世界動物地圖、劍龍小比利為主，其中「世界動物地圖」具備教育意義，展示了五大洲的代表動物，為許多爸媽為孩子添購首選；至於熱門的新品「長頸鹿跳格子」、「兔兔跳格子」，兩者長x寬為180x75公分，把兒時懷舊的「跳格子」遊戲躍上地毯，讓孩子在家裡就可以玩耍，著實把家化為遊戲場域，是兩款未上市就已形成話題的品項。
針織動物抱枕 生日禮物、新生兒送禮最愛
OYOY同時也瞄準嬰幼兒送禮市場。其中，100%純棉編針織的動物造型抱枕為熱門首選，人氣品項包含諾亞長頸鹿、頑皮豹、鱷魚先生、多非小羊，是拍照必備的小配件。本季新上市的兩款造型抱枕：暴龍小歐、樹懶先生，則在柔和的配色當中，勾勒逗趣的造型與表情，慵懶、俏皮，是極有個性的選擇；另有長年銷售不敗、造型溫柔療癒，且深受年輕媽媽喜愛的菲力小兔、兔兔茉莉。
OYOY MINI餐桌上吸睛的日常配件
第一次入手OYOY商品，推薦實用卻吸睛的「矽膠餐墊」，有圓形、方形、矩形3種選擇，價格落在680至780元，採100%的食品級矽膠，防滑且彈性佳，耐高溫達200度，使用完畢清水沖洗或擦拭即可，不易沾油漬、汙漬。餐墊上有筆觸細膩的動物紋樣，更添用餐溫度與質感。
此外，台灣布沙發品牌 AJ2近年以簡約摩登的沙發外型，以及預約制的體驗流程設計獨樹一格。近日 AJ2睽違多年推出全新「落地沙發系列」三款新品，當中「奧胡斯」沙發有前後移動背靠功能，可瞬間拉開30公分的座椅深度，不論是多人乘坐或是兩人世界，都能在上面伸展雙腳。
另外伊瓦洛沙發，主推分離式的座椅與扶手，能夠自由拆解與拼裝，扶手也可以成為日常抬腳的工具；沃斯沙發靠枕與坐墊布套都可獨立拆換，未來就算髒了也不用換掉整張沙發，兼具機能與實用性。
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