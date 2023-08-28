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吳宗憲積極拓展副業　直播脫口「我隨時可能會離開」嚇壞眾人

▲吳宗憲近來勤奮發展副業，昨（27）日直播時突然脫口「我隨時可能會離開」嚇壞眾人。（圖 / 資料照）
▲吳宗憲近來勤奮發展副業，昨（27）日直播時突然脫口「我隨時可能會離開」嚇壞眾人。（圖 / 資料照）

記者薛羽彤/綜合報導

本土天王吳宗憲除了主持節目之外，還有經營副業，昨（27）日他與星馬「直播天王」王雷、小鐘等人直播叫賣，他憶起當初從星馬走紅，突然脫口：「我隨時都可能會離開⋯⋯演藝圈。」由於中間停頓太久嚇壞眾人。

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吳宗憲昨日直播帶貨，憶起當年他從星馬一路回紅台灣，「我從星馬走紅回來，回了台灣以後，心裡念的還是星馬的朋友。」隨後脫口「我隨時都可能會離開⋯⋯演藝圈。」因中間的「停頓」讓全場驚呼，現場有人直呼「你要保重啊」，讓他哭笑不得的說：「你才保重咧！」

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▲吳宗憲除了主持節目外，也經營不少副業。（圖 / 資料照）
吳宗憲在直播中分享自身故事，日前演藝圈爆發metoo事件，吳宗憲坦言「我這輩子從來不會去摸人家大腿、蹭一下。經過metoo的考驗，這就是對大家的責任。」他也提到當年周杰倫結婚喜帖事件，「他旁邊妖魔鬼怪太多。他身邊的這些人，要這個年輕人去忘掉所有曾經幫助過他的人」，吳宗憲直呼同情那些靠周杰倫吃飯的人。

▲吳宗憲喊話退休超過10年，目前手上節目照常主持。（圖 / 吳宗憲臉書）
▲吳宗憲喊話退休超過10年，目前手上節目照常主持。（圖 / 吳宗憲臉書）
事實上，吳宗憲喊話「退休」已超過10年，2021年一度傳出他要移居上海，離開演藝圈；去年他預告再做1年電視節目就要跟大家告別，全心投入經商，並誇下海口「給再多錢老子也不幹。」如今，吳宗憲手上節目《綜藝大熱門》、《綜藝玩很大》、《小明星大跟班》，收視率居高不下，目前也都正常主持播出，短時間內粉絲不怕吳宗憲消失螢光幕前。
 

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