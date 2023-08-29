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最高250萬元！2023住宅補貼倒數2天　1.5萬人搶辦：2申請方式複習

▲2023年度度住宅補貼「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」申請將在8月31日下午5時截止。營建署公布已有超過1.5萬人申請，房貸利息補貼最高250萬元，申請4條件與2方式複習。（圖／NOWnew資料照）
▲2023年度度住宅補貼「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」申請將在8月31日下午5時截止。營建署公布已有超過1.5萬人申請，房貸利息補貼最高250萬元，申請4條件與2方式複習。（圖／NOWnew資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

利息補貼額度最高250萬元的住宅補貼，申請了沒？2023年度住宅補貼「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，將在本周四、8月31日下午5時截止受理，前者最高可補貼250萬元的利息額度。營建署指至前（27）天止，已有1萬5579戶申請，修繕住宅貸款利息補貼有1705戶申請。《NOWnews今日新聞》再帶讀者複習申請條件、2方式及查詢電話等資訊，符合資格卻還沒申請者，記得把握最後時間。

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📌申請條件

．申請人年齡限制：
已成年
未成年已結婚
未成年，已於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家

．申請人住宅限制：
家庭成員均無自有住宅
申請人持有、其配偶持有或其與配偶、同戶籍直系親屬、配偶戶籍內直系親屬共同持有之二年內自購住宅並已辦理貸款，且其家庭成員均無其他自有住宅

．申請人所得與財產限制：
若申請人在台北市，家庭年收得要低於163萬元、每人每月平均所得低於6萬6546元，家庭動產限額低於712萬元、家庭不動產限額低於960萬元。其餘縣市詳見下圖表。

▲2023年度自購住宅貸款利息補貼申請標準表。（圖／營建署）
▲2023年度自購住宅貸款利息補貼申請標準表。（圖／營建署）
📌自購住宅貸款利息補貼計算方式

政府補貼利率為郵儲利率加0.9％，依目前規定試算，優惠利率為1.062%。假設申請人購買台北市的房子，貸款 1000 萬元，則金融機構議定利率為 2.495%，政府優惠利率是 1.062 %，計算方式如下：

2.495%–1.062%=1.433%（政府會補貼的利率）
政府就會補貼以上利率（1.433%）所產生的利息，直接把這些利息給你申貸的銀行，最高扣除250萬元的利息。（北市250萬、新北230萬、其他縣市210萬）

舉例：小銘在台北市購買一間房屋，貸款 1000萬元、貸款20年，採本息平均攤還、無寬限期。在利率不變的前提下，小銘最高可獲的自購住宅貸款利息補貼金額為37萬6704元。

📌自購住宅貸款利息補貼申請資格

第一類住宅利息補貼適用對象：低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、申請人育有未成年子女3人以上、申請人未滿25歲且於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家、申請人65歲以上、受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女、身心障礙者、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患AIDS、原住民、災民、遊民、申請人未成年且因懷孕或生育造成困境的人。

▲2023年度度住宅補貼至8月31日下午5時截止受理。（圖／營建署）
▲2023年度度住宅補貼至8月31日下午5時截止受理。（圖／營建署）
📌申請方式

營建署指出，2023年度住宅補貼「自購住宅貸款利息補貼」及「修繕住宅貸款利息補貼」，今年申請方式為「線上」及「郵寄」兩種。

民眾可由營建署網站首頁重要政策之「住宅補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx)，透過「您適合哪種住宅補貼呢？」填選條件引導民眾檢視住宅補貼資格，如符合資格，申請民眾可備齊檢附文件，可加速地方政府審查，以利早日獲得補助。

民眾如想瞭解申請資格與相關規定，除可透過「住宅補貼專區」網頁查詢，也可在週一至週五早上8時至下午6時，撥打諮詢專線02-7729-8003由專人協助

▲同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件就可申請住宅補貼。（圖／NOWnews資料照）
▲同時符合家庭年所得、每人每月平均所得、家庭動產限額與家庭不動產限額等4項條件就可申請住宅補貼。（圖／NOWnews資料照）
有修繕需求可申請「修繕住宅貸款利息補貼」

營建署指出，若有整修家中房屋的需求，僅持有1間且屋齡超過10年住宅的家庭可以參考「修繕住宅貸款利息補貼」，請記得檢附該住宅的建物所有權狀提出申請，待取得修繕住宅貸款利息補貼核定資格後6個月內，向承貸金融機構辦理優惠貸款。

最高優惠貸款額度80萬元，優惠利率第一類(弱勢戶)郵儲利率減0.533%，第二類(一般戶) 郵儲利率加0.042%，補貼期間最長15年。本貸款也可搭配財政部「青年安心成家購屋優惠貸款」。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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