郭台銘選總統挑戰多多　BBC：沒有3隻小豬能打敗大野狼的跡象

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報導指出，郭台銘的主要賣點，不僅僅是他的財富和商業成就，還有他與中國合作的經歷，現在他聲稱，可以利用在中國投資和工作的經驗，來保護台灣的安全，希望阻止台灣成為另一個烏克蘭，還要把台灣從戰爭的深淵拉回來。
郭台銘認為，正是執政黨對北京的敵意，導致台灣走向危險深淵的邊緣，他將致力於透過談判達成穩定和平，不過許多人都對他能否達成協議深感懷疑，多數台灣人並不認為政府應對兩岸關係緊張負全責，也不贊成為了和平而在主權上向北京讓步；反之，現在有越來越多台灣民眾，認為自己是台灣人而非中國人，並準備好為了捍衛家園而戰。
報導並引述民調結果，指出若反對派想要打敗執政黨，就必須團結，郭台銘顯然認為，自己應該就是那個能團結反對派勢力的人，甚至提出「3隻小豬」的比喻，呼籲一起打敗民進黨這隻大野狼。然而，目前並沒有任何跡象表明，這種情況真的會發生；相反的，儘管郭台銘挾帶大量財富和名氣，但他看起來更有可能分裂反對派的票源。
不只歐美媒體，中國官媒《環球時報》刊載的社論也點出，台灣民意其實給了非綠陣營整合的希望和機會，郭台銘本人也很清楚整合的重要性，可從他宣布參選的實際效果來看，只會讓非綠陣營的整合變得更加困難，在某種程度上，這種「非我莫屬」的姿態，反而令他的整合誠意大打折扣。
該篇社論認為，2024年台灣選舉備受海內外輿論關注，很可能成為統獨對立的戰場，台灣民眾則面臨和平與戰爭的選擇，非綠陣營固然承諾要帶給台灣民眾和平願景，但缺乏整合，這類承諾也難以實現，非綠陣營只有整合才能帶來團結，只有團結才能帶來勝選。
社論最後也提醒，台海和平是台灣絕大多數民眾的期待，也是海峽兩岸中國人的最大公約數，確保和平的最有效方式，就是堅決遏制台獨分裂勢力的發展與泛濫，2024年選舉就是台海局勢的重要契機，非綠陣營如果看清台灣的主流民意，就應當拋棄前嫌，精誠團結，通過有效整合，實現「下架民進黨」的共同目標。
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