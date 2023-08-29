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催生出奇招！浙江常山「新娘25歲以下」送錢　看官爆氣：男的呢？

▲中國浙江省常山縣近日發布公告，鼓勵年輕人積極婚娶生育，但文中所提的獎勵金額、女方年齡限制卻被大肆嘲諷。（示意圖／翻攝Pexels）
▲中國浙江省常山縣近日發布公告，鼓勵年輕人積極婚娶生育，但文中所提的獎勵金額、女方年齡限制卻被大肆嘲諷。（示意圖／翻攝Pexels）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國人口紅力不再，近年生育率屢屢下探，顯示中國也和其他已開發國家一樣，開始面臨老化危機。浙江省常山縣近日就發布公告，為了優化生育政策，提供人口紅利和持久動力，制定一系列政策，包含提倡適齡婚育，結婚登記且女方年齡在25周歲及以下者，給予人民幣1千元（約新台幣4千3）的獎勵，在微博上引發熱議，不少人都質疑這公告是赤裸裸的性別歧視，還有人直言，不婚不生根本不是缺1千的問題。

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綜合中媒報導，常山縣的公告提及4個條件，第一，男女雙方至少一方為常山縣戶籍；第二，「女方」是25周歲及以下；第三，男女雙方均為初婚對象；第四，男女雙方必須共同在常山縣民政局婚姻登記機關辦理結婚登記。

公告一出，在微博上引發熱議，不少人質疑：「為什麼要求女性25歲以下，沒提男性年齡要求」、「懂了，這是在鼓勵咱們30+女性單身」、「年輕男孩子也比老男人好生養吧」。不過也有人坦言，生育確實需要考慮年齡問題，而且年輕男性若沒錢，在婚戀市場也沒多少競爭力。

更多人則是直接吐槽金額：「沒人會為了這1千結婚吧，生日紅包都比這多，噁心誰呢」、「婚宴都不夠一桌子菜的」、「真正的花小錢辦大事」、「給你1千讓你花幾十萬，買車又買房，GDP不就來了」、「1千？我給你3千，你替我生3個」、「應該要走長期政策」。

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