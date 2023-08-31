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開箱／科沃斯旗艦掃拖機器人X2 OMNI　功能滿意！但售價上看5萬元

▲開箱科沃斯最新旗艦級掃拖機器人DEEBOT X2 OMNI，方正外型是一大特色，實際體驗，功能完整且清潔力佳，旗艦級規格，售價上也是旗艦售價，建議售價將近5萬，早鳥價為3萬4388元，相對便宜許多。（圖／周淑萍攝）
▲開箱科沃斯最新旗艦級掃拖機器人DEEBOT X2 OMNI，方正外型是一大特色，實際體驗，功能完整且清潔力佳，旗艦級規格，售價上也是旗艦售價，建議售價將近5萬，早鳥價為3萬4388元，相對便宜許多。（圖／周淑萍攝）

記者周淑萍/綜合報導

新世代婚姻救星之一的掃地機器人，現在功能大躍進，科沃斯ECOVACS日前推出最新旗艦機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人，《NOWnews》搶先在上市前開箱實測。方形的機身有助於邊角地帶清潔，升級版的避障系統能避開多數障礙物，還能自動辨識地毯不會讓機器人卡在半路上。整體體驗，清潔力和功能令人滿意，但X2 OMNI費用不便宜，建議售價4萬9988元，即日起～10月8日的早鳥領券預購價為3萬4388元，相對之下比較好下手。

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如果是掃地機器人的先鋒者，第一台購入且還在服役的機器應該都有超過5年，當時的功能單一，大多以「吸地」為主，近年不只有吸地，還有拖地，清潔完之後，再回到基站自動集塵、洗抹布、再自動烘抹布，一機完成更多的事情。科沃斯的旗艦新機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人，則將功能推升到更高的地步，實際測試，整理4點分享。

📍方形機身清潔邊角

不同於傳統掃地機器人圓形機身，X2 OMNI採用方形設計，可以垂直貼合牆壁邊角，有利於邊角清潔。同時，以往機身上方會有有凸起式立體偵測模組， X2 OMNI則用嵌入式設計，讓機身高度縮短，官方數字為9.5公分，好處就是可以鑽進去椅腳，沙發底下等。

▲科沃斯ECOVACS日前推出最新旗艦機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人。（圖／官方提供）
▲ X2 OMNI掃拖機器人方正外型別具特色，且因此加強邊角的清潔力。（圖／官方提供）
📍避障系統升級

為了提升避障系統，X2 OMNI使用的嵌入式超廣角半固態光達，內建的2組LiDAR傳感器，提供210度的視野，測量距離遠、探測精準度高，導航與地圖定位更加準確。而全新進化的AI技術「AIVI 3D 2.0」，增加對障礙物和家具的辨識度。實際使用，可以感覺清潔路線順暢，機器碰撞的次數減少許多，實際在清潔路上放上水杯，機器人可以順利繞過，但最常出現的襪子，可能因為較平，無法偵測到，依舊被吸到機器內，可能還是需要有一點高度的物體才能偵測得到。

▲科沃斯ECOVACS日前推出最新旗艦機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人。（圖／周淑萍攝）
▲避障能力升級，且機身更薄，能輕鬆進入兒童學習椅。（圖／周淑萍攝）
📍拖布自動抬升清潔前免收地毯

15mm的拖布自動抬升功能也相當推薦，當識別到地毯後便會自動抬起不會打溼地毯，返回基站的過程也會自動抬升拖布，不會讓髒拖布重複汙染乾淨的地面，就不需要每次清潔前還要收起地毯。

▲科沃斯ECOVACS日前推出最新旗艦機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人。（圖／周淑萍攝）
▲當識別到地毯後會自動抬起拖布不會打溼地毯，就不需要每次清潔前還要收起地毯。（圖／周淑萍攝）
📍基站熱水洗拖布，避免二次污染

拖布用久了如果沒有特別清潔，或是拿出來曬乾，容易會有二次污染，甚至飄出潮溼霉味，這時基座好壞就成了關鍵。X2 OMNI多合一基站雖然縮小20%，但功能完整，內附4公升清水箱，可以自動洗拖布，同時載入廣受好評的「熱水洗拖布」功能，可以用55度的水溫除去沾附在拖布上的油漬，而洗淨後還有40度熱風烘乾，讓拖布可以確實洗淨，不會讓家裡越拖越髒。同時配置3公升集塵袋能夠連續使用75天，不用倒集塵盒，大量減少人工手動，一機自動化到底，懶人救星啊！

▲科沃斯ECOVACS日前推出最新旗艦機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人。（圖／周淑萍攝）
▲拖布沒有好好清潔容易讓地板越拖越髒，這次加入熱水洗拖布和烘乾功能，相當實用。（圖／周淑萍攝）
🟡整體功能令人滿意，但價格門檻不低

實際體驗，以清潔力來講，的確頗令人滿意，家裏牆壁邊角該清潔的都有確實處理。避障部分，有點高度的障礙物、椅腳等，都可以順暢繞行，但像是小積木零件、襪子等平坦的柔軟小東西還是無法偵測，會被吸進甚至卡住集塵盒。拖布自動抬升非常實用，可以精準辨識，不用擔心地毯會卡住掃拖機。另外一個推推的功能就是熱水洗拖布和烘乾功能，可以讓拖布每次都乾淨，不會越拖越髒或是發出難聞的臭味。基站功能很完整，但要特別提醒，烘乾時發出的聲音不小，在夜間使用可能多少會影響睡眠。最後就是價格了，功能、清潔力都很令人滿意，但即便是早鳥價都要3萬4388元，是個不算輕鬆的門檻。

▲科沃斯ECOVACS日前推出最新旗艦機DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人。（圖／周淑萍攝）
▲DEEBOT X2 OMNI掃拖機器人基站配置4公升清水箱。（圖／周淑萍攝）

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