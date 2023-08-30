不斷更新／蘇拉颱風來亂開學日！暴風圈今中午觸陸　風雨將達顛峰

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📍2023／08／29 21:15
蘇拉颱風目前正在鵝鑾鼻東南方330公里的海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西進行，氣象局持續發布海上陸上颱風警報，今天深夜至明日清晨，不排除新增納入台東、高雄，但仍得視屆時路徑發展。明天開學日，台灣東、西半部「天氣兩樣情」，東半部降雨明顯、西半部位處背風側，體感高溫炎熱。
📍2023／08／29 17:30
蘇拉發布陸警！明天颱風假「可能地區」出爐
蘇拉颱風路徑持續靠近台灣，中央氣象局除了海上警報外，今（29）日下午5時30分也發布「陸上警報」，警戒範圍落在「屏東縣」，尤其恆春半島地區要特別小心，蘇拉颱風暴風圈將在明（30）日中午前後接觸陸地，颱風假部分，目前看來僅陸上警報範圍的屏東較有可能，氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉暴風圈未來還有機會接觸高雄，台南機率又再降低，明日至週四（8月31日）南台灣、花東風雨仍最劇烈。
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