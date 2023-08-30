中元節今起開喝！7-11特大美式33元、全家拿鐵28元　星巴克買1送1

不斷更新／蘇拉颱風來亂開學日！暴風圈今中午觸陸　風雨將達顛峰

▲蘇拉颱風結構扎實，暴風圈預計今（30）日中午會接觸恆春半島，民眾務必留意，今日東半部降雨明顯、西半部高溫炎熱。（圖／翻攝向日葵8號衛星）
▲蘇拉颱風結構扎實，暴風圈預計今（30）日中午會接觸恆春半島，民眾務必留意，今日東半部降雨明顯、西半部高溫炎熱。（圖／翻攝向日葵8號衛星）

記者張志浩/綜合報導

（更新時間00:07）蘇拉颱風（Saola，越南提供，原意為動物名）不斷靠近台灣，中央氣象局已陸續發布海上和陸上警報，預計今（30）日中午前後，蘇拉颱風的暴風圈就會接觸恆春半島陸地，部分區域也已宣布放颱風假，提醒民眾，今日適逢開學日，受颱風影響，東半部降雨明顯、西半部高溫炎熱，台東和高雄仍有可能遭暴風圈接觸，《NOWnews今日新聞》將持續更新蘇拉颱風最新動態，民眾防颱作業不可輕忽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲蘇拉颱風持續發布「海上陸上颱風警報」，提醒民眾，今日至週四風雨最為劇烈。（圖／中央氣象局提供）
▲蘇拉颱風持續發布「海上陸上颱風警報」，提醒民眾，今日至週四風雨最為劇烈。（圖／中央氣象局提供）
🟡蘇拉颱風最新動態

📍2023／08／29 21:15
蘇拉颱風目前正在鵝鑾鼻東南方330公里的海面上，以每小時11轉14公里速度，向西北西進行，氣象局持續發布海上陸上颱風警報，今天深夜至明日清晨，不排除新增納入台東、高雄，但仍得視屆時路徑發展。明天開學日，台灣東、西半部「天氣兩樣情」，東半部降雨明顯、西半部位處背風側，體感高溫炎熱。

📍2023／08／29 17:30
蘇拉發布陸警！明天颱風假「可能地區」出爐
蘇拉颱風路徑持續靠近台灣，中央氣象局除了海上警報外，今（29）日下午5時30分也發布「陸上警報」，警戒範圍落在「屏東縣」，尤其恆春半島地區要特別小心，蘇拉颱風暴風圈將在明（30）日中午前後接觸陸地，颱風假部分，目前看來僅陸上警報範圍的屏東較有可能，氣象局簡任技正伍婉華表示，蘇拉暴風圈未來還有機會接觸高雄，台南機率又再降低，明日至週四（8月31日）南台灣、花東風雨仍最劇烈。

🟡蘇拉颱風最新動態相關報導
📍蘇拉颱風昨日動態。（點此連結）
📍蘇拉颱風30日停班課一覽。（點此連結）
📍蘇拉、海葵颱風恐有「藤原效應」。（點此連結）
📍蘇拉颱風風雨影響。（點此連結）

更多「蘇拉颱風來襲」相關新聞。

蘇拉颱風海陸警齊發！開學日天氣「東西兩樣情」　南台灣留意暴雨

蘇拉發布陸上警報！明天颱風假「可能地區」出爐　風雨越晚越大

海葵颱風飆車追蘇拉！吳德榮揭「藤原效應」對台影響：恐連發警報

蘇拉颱風開眼慢速靠近！陸警估將「延後到傍晚」　首波警戒範圍曝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀