▲ 又一客製化巔峰之作，勞斯萊斯推出 LA ROSE NOIRE｜AMETHYST

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勞斯萊斯Droptail首款作品La Rose Noire是一款前衛大膽、誇張而深邃的專屬全車體客製化傑作。La Rose Noire的靈感汲取於巴卡拉黑玫瑰的迷人魅力，這種質感濃郁如天鵝絨般的花朵產自於法國，深受客戶母親的喜愛。巴卡拉黑玫瑰花瓣呈深石榴色，色調近似黑色，但在光線直射下，深色花瓣表面會呈現出紅色的珠光光澤。這兩種顏色構成了的La Rose Noire主色調：奪目耀眼的紅色被命名為「真愛」，表達了客戶希望寄託於此的浪漫情懷。車身漆面採用了流光溢彩並繁複有致的「真愛」紅色，複現了如巴卡拉黑玫瑰般隨視線而變化的色彩。為了實現這種豐富的變化，漆面處理專家精心開發了一種全新的烤漆工藝，並歷經150次反復試驗反覆運算才得以完善。工匠們需要先塗上一層顏色嚴格保密的底漆，再覆以五層清漆，每一層都加入了略微不同的紅色調，最終呈現出美輪美奐的車色效果。
這款曠世之作最為精美卓絕的地方在於其繭式座艙。展現了勞斯萊斯有史以來最為複雜的鑲嵌工藝，凝結了近兩年在設計研發、密集實驗和手工工藝方面不斷突破邊界的成果。這一如藝術品般的鑲嵌飾板由1,603塊三角形黑木飾片拼接而成，抽象地詮釋了飄落而至的玫瑰花瓣。高度複雜的圖案由1,070個完全對稱的設計項目構成背景，533個不對稱佈置的紅色木飾片則演繹了飄落的玫瑰花瓣。客戶特別要求花瓣需設計為不對稱造型，旨在表現花瓣自然、真實地散落。為了向 Droptail La Rose Noire的法國血統致敬，勞斯萊斯從法國採購了黑梧桐木用以打造這一飾板。每個三角形木片都經過精密的手工切割、打磨及精確定位。
勞斯萊斯Droptail La Rose Noire的中控區域還鑲嵌著一枚由客戶特別定制的愛彼鐘錶 (Audemars Piguet)。43毫米的皇家橡樹概念追針計時GMT大日曆腕表搭載獨特的自動上鏈Calibre 4407機芯，並配備飛返計時功能和追針裝置。客戶對於鐘錶的鑲嵌工藝提出了更高的要求，鐘錶既需要安置於愛車之中，同時也需要便於拆卸，用以安裝在錶帶上直接佩戴。為此，勞斯萊斯首次採用了一種電動錶扣裝置，只需輕輕按下按鈕，鐘錶就將緩緩推出。而鐘錶一經取下，儀錶盤上的展示位置就會被一個精緻典雅的鈦金屬鏤空錶殼替代，錶殼上鑲嵌著一枚由愛彼工匠手工雕刻的玫瑰圖案白金硬幣。車內的Bespoke Audio揚聲器罩上雕刻的精妙玫瑰圖案也與這一主題相呼應。每件裝飾作品都在瑞士的品牌工作室中手工精心雕琢而成，這也是車內唯一以寫實風格呈現巴卡拉玫瑰圖案的飾品。
Amethyst作為勞斯萊斯 Droptail 四款獨特作品之一，是應用藝術的真正昇華，委託客戶的家族企業已從寶石精品店發展成為擁有多元產業的跨國公司。同時，這位接受國際教育且博覽全球的客戶也是一位久負盛名的藝術投資人，其收藏的珍稀珠寶、耀世座駕與當代藝術品均陳列於專門委託建造的私人博物館中。Droptail Amethyst這是一款精美絕倫的大師之作，彰顯出委託客戶的文化傳統、家族傳承與個人熱忱。
這位客戶希望定制一款以紫晶石為靈感，擁有優雅氣度的 Droptail 車型。紫晶石是客戶愛子的誕生石，也是純淨、清澈及堅韌的永恆象徵。因此，紫晶石設計項目被廣泛運用於這款作品的豐富細節之中。客戶對於清雅藝術及含蓄表達的追求，造就了Droptail Amethyst的不凡之處。
Droptail Amethyst的委託客戶暨共同創作者表達了弘揚故鄉文化遺產的強烈願望。為此，在客戶其中一處居所附近的荒漠之中，勞斯萊斯專屬車身定制的設計師為Droptail Amethyst的外觀設計尋找到了靈感源泉：盛放的野生千日紅。車身外觀以雙色主題詮釋了花朵綻放的不同階段。車身主色調採用了專為致敬同名花朵的千日紅特調漆色，柔和的紫色輔以精緻的銀色底色，並通過細膩的鋁粉微粒透出迷人的彩虹光澤。同時，深紫色的紫晶石漆色被用於車身上部，並混合了紅色、藍色和紫羅蘭色的雲母片，營造出獨特的而微妙的金屬光澤。
在內裝部份，客戶及其家人親自選定了運用於勞斯萊斯Droptail Amethyst中的材質與工藝。客戶提供的一塊卡拉曼德黑檀木（Calamander Light）樣本擁有繁複有致的紋理與長長的色帶，令人賞心悅目。這一木材樣本的獨特色澤也同時成為了該車皮革加工工藝的靈感來源，一種擁有柔和撞色特徵的真皮色調被恰如其分地命名為沙丘（Sand Dunes），與卡拉曼德黑檀木上的焦糖色紋理相得益彰。確定材質之後，勞斯萊斯木材專家們則需面臨一項極具挑戰性的任務—尋找色彩與皮革色調完全一致的木材。最終，歷時六個多月的時間，審閱了逾百根原木，木材專家找到了最為完美的材質。勞斯萊斯為Droptail Amethyst創造了歷史上應用區域最為廣泛的木質飾面，木質飾面從儀錶延展到車門及弧形飾板區域，並綿延至懸臂式基座中央扶手及車尾甲板。
為了讓內飾更臻完美，客戶提出了一個優雅的巧思創意，將珍稀的紫晶石應用於儀錶上。這些寶石呈無琢面的凸圓形，且每顆寶石的深度和淨度都令人驚歎，達到了通常僅用於高級珠寶的標準。每顆寶石都經過客戶集團內的專家進行檢驗，並由客戶親自逐顆給予認可。
勞斯萊斯 Droptail Amethyst 中控區域還鑲嵌著一枚由客戶委託著名瑞士奢華鐘錶品牌江詩丹頓 (Vacheron Constantin) 定制的鐘錶。這款名為 Les Cabinotiers渾天儀式陀飛輪時計鐘錶於日內瓦手工製作，搭載工藝精密繁複的手動上鏈複雜功能機芯。鐘錶被安置於一個特別設計的可拆卸一體式支架系統中，如有需要，可將其取出單獨存放。
江詩丹頓與勞斯萊斯汽車緊密協作，確保鐘錶的造型、材質和配色與耀世座駕完美和諧。同時，車內儀錶盤上的紫晶石色嵌件與鐘錶指標的部分拉絲和拋光處理工藝相得益彰，鐘錶被固定於白金底座上，並飾以手工雕花旭日紋圖案。
勞斯萊斯為 Droptail設計了可拆卸的硬頂賦予了Droptail 兩種截然不同的特徵：卸下車頂時是一台輕盈的敞篷跑車；安裝車頂後，就變成了一輛引人矚目的轎跑車。設計團隊為 Droptail 的車頂打造了專屬的低垂造型，配合更迅疾、更長的傾斜設計，強化了其自信果敢的迷人氣質。在車頂後方鑲嵌了一枚刻有作品名稱的鑄造銘牌，這在勞斯萊斯歷史上尚屬首次。Bespoke高級定制的車頂還採用電漿變色玻璃材質，可實現一鍵變色，呈現近乎透明的效果，令乘客隨心探索車頂外的紛繁世界。
勞斯萊斯 Droptail 的絕美風姿充分映射了委託客戶對美學細節設計的熱忱，富有意趣並一絲不苟地融入了這款可謂勞斯萊斯有史以來最具里程碑意義的藝術臻品之一的作品中。La Rose Noire 和 Amethyst不僅實現了這一願景，還用藝術化的演繹方式，將博大精深的傳統、富有表現力的現代美學與極具個性色彩的靈魂融為一體，展現了勞斯萊斯位至巔峰的創造力。