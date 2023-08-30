▲ 沒有最強，只有更強！保時捷推 Cayenne Turbo E-Hybrid 車系，價格直逼千萬大關！

我是廣告 請繼續往下閱讀
與其上一代相比，新款保時捷Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 的續航里程顯著提升、充電速率更快。位於座艙地板下方的高壓電池容量增加至 25.9 kWh，續航里程可達 81 km（EAER city）。儘管電池容量增加，新款 11 kW 交流電保時捷車載充電裝置將使用掛壁式充電樁或充電站的充電時間縮短至兩個半小時。
新款保時捷Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 車型標配採用全新雙氣室與雙閥門技術的主動式氣壓懸吊，使車輛可分段調整操作懸吊回彈與壓縮程度，增加駕駛的舒適與安全性的同時，也提供Comfort與Sport Plus模式之間更顯著差異。全新懸吊系統強化駕駛者在動態過彎時的操控性，更使車輛在慢速駕駛情況下更加舒適，增強車輛高度俯仰和側傾的支撐性。保時捷扭力分導升級系統（PTV Plus） 也是 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 的標準配備之一。保時捷動態底盤控制系統 （PDCC）和後軸轉向系統則提供為選配項目。
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 在外觀造型上也展現其頂級車款的特性。採用Turbo 車型獨有的車頭設計。加大的進氣孔搭配具有高亮澤黑色的導流片。輪拱飾板結合與車身同色的後保險桿近一步凸顯車型優異性能的特色。Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé其他引人注目的特徵包含左右雙出 Turbo 專屬排氣尾管及紅色煞車卡鉗。
應用於車內儀表板與門飾板的鋁質鑲嵌凸顯Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 高度性能的核心精神。車內頂篷採用 Race-Tex 材質包覆。標準配備項目包含GT跑車式方向盤含電熱裝置、駕馭模式切換器，以及十八向電動調整跑車真皮座椅。另外提供十四向電動調整舒適座椅。
新款保時捷 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 也同步具備2023年春季推出之車型改款項目中的所有全新功能。其中包含駕駛艙的全數位化儀錶板、具有單獨豎立在儀錶台上的曲面螢幕，搭配多種顯示模式，以及全新設計之中控台。乘客座亦提供 10.9 吋的乘客資訊娛樂顯示螢幕作為選配項目。全新 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 標配創新的高解析度 LED 矩陣式頭燈系統，在黑暗中提供更高的舒適性和安全性。
配備 GT 套件的全新 Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé 奠定更為運動感的基礎，使混合動力車型系列展現出Cayenne Turbo GT 的性能特徵。Cayenne Turbo GT這款以公路為主的性能車型在少數市場已停售。而Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package 所有底盤與控制系統，包括氣壓懸吊，都精準針對新款車型進行調校強化。車身高度降低 10 mm，GT 車型專屬軸承使車輛前軸的外傾角增加-0.58 度，結合更寬的前輪，增加轉彎時的動態操控及精準度，強化轉彎時的抓地力。保時捷陶瓷複合煞車系統（PCCB）也是GT套件的標準配備之一。Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package優異的動態操駕感受歸功於其選配之22 吋高性能輪胎 （Performance Tyres）、PDCC與後軸轉向系統。
Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package 將卓越的駕駛性能與新型 E-Hybrid 系統的多功能性完美結合，使其成為Cayenne 車型系列中最具動態性能與效率的車型。GT 套件的外觀特徵可從車頭特定部位的黑色裝飾、黑色輪拱、位於車頂擾流板上的碳纖維側板、源自於Turbo GT 鈦合金排氣系統的中央排氣管、以及碳纖維後下擾流板中可見。車頂為輕量化碳纖維製成。Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé with GT Package 0至 100 km/h加速只需3.6秒，最高時速則可達 305 km/h。