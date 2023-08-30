獨／社宅被檢討！營建署喊「使用權社宅」　驚！半年前已被他打槍

我是廣告 請繼續往下閱讀
把「使用權」概念運用到社會住宅可行嗎？馨傳不動產智庫執行長何世昌直言：「可以嘗試！」他認為使用權在台灣的好處是，年限切得短，售價就會賣得低，「台北市只要30到40年，一坪25萬元營造成本就能回收，總價約600多萬元，大部分年輕人都買得起」。
何世昌援國外經驗來看，指出荷蘭社宅比率30%、英國社宅比率20%，但對抑制房價也沒見效果，而且就算在歐美社會，大家還是偏向「租久了還是會想買」，建議也可借鏡新加坡「組屋」，高達82%新加坡人住在政府蓋的組屋，賣的是地上權，買到的是99年租期，購入5年後可轉賣到二手組屋市場，最重要的是1/3家戶收入就住得起。
北市信義區知名地上權豪宅「台北花園Taipei Garden」，為財政部國有財產署管理之國有地，可說是地上權豪宅始祖，2014年實價登錄單價一度站上100萬元，但近1年實價平均成交單價已跌破80萬元。台北花園使用期限到2050年4月中，目前僅剩27年。
至於台灣的「使用權社宅」因沒有公開細節，可能又如半年前般胎死腹中。何世昌認為，使用權比地上權更好回收，不會有占用問題，或許是值得，不過他也說執政黨目前任期只剩半年，若要推行得經各界協商討論、修法等程序，「現在推來不及」。
「社宅蓋的速度不夠快，不管要做什麼宅都沒用！」OURs都市改革組織秘書長彭揚凱指出，台灣社宅問題核心還是在於蓋得太慢、量太少，直言連月租的社宅需求量都無法滿足，遑論要賣的「使用權社宅」。
彭揚凱也說，「使用權社宅」也考驗市場的接受度，社宅需求者多數能力只能做月租，要他一次拿出上百萬一大筆錢做長期擁有確有難度，「要是能拿出一大筆錢，就可能去付頭期款，投入購屋市場了」。
對於營建署點出「規劃推動『使用權社宅』」，被追問細節時卻又推說還在研議中感到無言，批評：「行政單位講這個，聽聽就好！」
🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。