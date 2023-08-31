紅米5年機「突膨風」大肚照好驚人 過來人急勸：別再用！會爆炸
手機電池屬於消耗品，會因為使用時間久而讓電池逐漸衰退。但如果看到手機出現鼓鼓膨膨的大肚子時，就真的不要再用了。PTT上有網友發文表示自己的備用手機，螢幕突然凸起來，詢問網友是電池還是螢幕有問題？手機的「大肚照」一Po出引發討論，有經驗的過來人直接提醒「別再用了，會爆炸！」
記者周淑萍/綜合報導
有網友在PTT上發文表示，自己的紅米note 5手機，已經當很多年備用機，不料，最近發現螢幕突然凸起來，Po上手機大肚照，求救有經驗的網友，是電池老化腫脹，還是單純螢幕的問題？而從網友Po出來的照片來看，不少人直言就是「電池懷孕」，雖有幾分開玩笑的意味，但也的確是和「電池」有關的問題。
有經驗的網友建議「快點換電池」，並表示，「如果好好使用鋰電池壽命差不多五年，如果不到五年就出現膨漲有可能是品質不好或是使用習慣不佳造成的」。以紅米note 5來說大約是2018年推出的產品，算一算也已經有5年之久，原Po算是使用得宜。此外，有人分享提到，家中長輩電池膨脹後卻還繼續使用，結果發生爆炸，手機炸的滿地灰炭，用親身的慘痛經歷勸世，手機膨漲後千萬不要再用！