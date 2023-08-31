寧穿紙尿褲也不願就醫！　注意攝護腺癌惡性轉移2指標

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4類症狀要當心 第四期存活率直直降名媛孫芸芸父親孫道存、台灣棋王吳貴臨皆因攝護腺癌辭世。根據衛福部統計111年國人死因，111年攝護腺癌死亡人數為1,830人，死亡率10年上升47.5%。攝護腺癌的發生率及死亡率在台灣逐年增加，已分別占男性癌症的第5位及第6位。
歐宴泉表示，攝護腺癌第一、二期大多不會出現症狀，第三、四期隨腫瘤增長可能出現排尿困難等症狀。但由於攝護腺癌症狀不具特異性，易與良性攝護腺肥大症狀重疊而不易區分，加上多數男性顧及自尊心，寧願穿成人紙尿褲也不願至泌尿科檢查，因此門診有病友是先至骨科或其他外科就醫，才輾轉回到泌尿科就診，錯失最佳治療時機。而不同期別攝護腺癌的5年存活期差異甚大，第一、二期可達到99%，第三期也有高達95%，但到了第四期則僅剩40%，呼籲民眾及早檢查察及早治療。
- 頻尿
- 排尿困難，例如排尿中斷、無法排空
- 排尿時有疼痛或灼熱感
- 排尿或射精時疼痛
攝護腺癌（前列腺癌）臨床分期第一期：腫瘤侷限在攝護腺、觸診正常、血液檢驗指數稍高
第二期：腫瘤侷限在攝護腺、肛門指診摸到硬結、血液檢驗指數較高
第三期：腫瘤侵犯至周圍組織、出現較明顯的症狀、 血液檢驗指數很高
第四期：腫瘤轉移至淋巴結、骨頭或內臟器官等、血液檢驗指數極高
「惡性」轉移性攝護腺癌的二指標歐宴泉表示，除了患者不願到泌尿科檢查，加上國內衛教宣導不足、篩檢亦不如其他癌症普及，導致台灣男性攝護腺癌惡性程度較西方國家高，3成以上病友初次診斷時就有轉移病灶，若出現下列症狀恐有癌細胞轉移，不可不慎。
- 骨頭轉移佔75%：骨頭疼痛、骨折貧血、下肢癱瘓
- 內臟／淋巴轉移佔15%：體重減輕、腹部或胸腔不適、水腫、淋巴腫大
- 骨頭+內臟／淋巴轉移佔10%：骨頭疼痛、骨折貧血、下肢癱瘓、體重減輕、腹部或胸腔不適、水腫、淋巴腫大
指標一 PSA指數
- PSA指數＞20 ng/ml高危險，恐有惡性轉移性攝護癌
- PSA指數＞10ng/ml需警戒，罹患攝護腺癌機率近60%
- PSA指數＜3.4-4ng/ml每半年檢驗一次
指標二 格里森分數、級別
- 格里森分數Gleason score總計 8以上／格里森級別第四級以上，有轉移高風險。
歐宴泉呼籲，50歲以上男性每半年定期至泌尿科篩檢，進行「血液PSA檢查」與「肛門指診」助於預防疾病惡化。若為疑似病友，建議進一步進行多參數磁振造影融合超音波影像切片，確認是否為攝護腺癌。
攝護腺癌轉移又有抗藥性 該如何治療？根據標準治療指引，攝護腺癌臨床初始治療為去勢療法（ADT），透過藥物或手術方式盡量降低體內男性荷爾蒙的濃度。但台北榮民總醫院泌尿部男性生殖科科主任黃逸修表示，治療通常在1-3年後，癌細胞就會產生抗藥性，恐進入「轉移性去勢抗性攝護腺癌」，不僅治療棘手，還具快速高死亡率。現今有PARP抑制劑，根據臨床研究結果顯示，無論單用或合併其他荷爾蒙治療，都能使腫瘤縮小、降低PSA指數，讓病友維持較好的生活品質。
- 新一代荷爾蒙藥物：恐產生抗藥性
- 化學治療：副作用較大
- 放射線同位素治療：限制適用者，例如攝護腺癌合併有症狀的骨頭轉移，且尚未有臟器轉移者才適合使用。
- PARP抑制劑：治療較為全面
黃逸修最後提醒，治療攝護腺癌最重要的就是遵循醫囑與定期追蹤，與醫師討論了解完整的用藥資訊，包含可能產生之副作用及相對應的處理方式，同時定期追蹤用藥情形，可避免或減輕不良反應。維持良好用藥，達到治療的最好效果。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59018
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