蘇拉颱風陸警明晨解除！週四全台都沒颱風假　台南、高雄進入雨區

白內障手術局部麻醉好可怕？全身麻醉又怕插管？　醫師曝可選「它」

白內障手術局部麻醉好可怕？全身麻醉又怕插管？　醫師曝可選「它」
白內障手術局部麻醉好可怕？全身麻醉又怕插管？　醫師曝可選「它」

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】白內障是影響年長者視力的常見原因之一。根據衛福部統計，109年度因白內障相關疾病就醫人數已達約110萬人，且有逐年增加的趨勢。嘉義長庚眼科陳慶隆醫師表示，白內障可藉由手術恢復視力，不過傳統使用的局部麻醉手術過程對容易緊張的患者相當煎熬，目前有新式的舒眠鎮靜麻醉技術可以使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀

白內障危險因子有「這些」　手術治療助視力恢復

嘉義長庚醫院表示，正常老化可能會使眼睛內的水晶體混濁產生所謂的「白內障」，此外也有其他高風險因子會加速白內障的生成或進展，例如：高度近視、長時間曬太陽、或是長期服用類固醇藥物等。

而白內障常見的症狀有視力模糊、視野變暗、畏光、流淚、看東西有疊影或多重影像、對色彩明暗以及深淺的辨別能力降低等，嚴重會影響生活，造成生活上的許多不便。

目前，白內障可經由手術取出混濁的水晶體，再放入人工水晶體恢復原本的視力。不過，傳統手術使用局部麻醉，患者容易緊張，甚至產生心理恐慌、幽閉恐懼等，因此無法配合醫師的指示，導致手術無法進行。

陳慶隆醫師提到，目前醫院已導入新式的舒眠鎮靜麻醉技術，可用於白內障手術中，嘉義長庚醫院已使用於白內障手術超過20例，病患滿意度相當高。

新式麻醉技術不須插管　舒眠手術不再緊張

舒眠鎮靜麻醉有別於傳統的全身麻醉，嘉義長庚麻醉科吳憬全主任表示，它不需要進行侵入性的插管，舒眠麻醉採用迅速且強效的單一藥物，由靜脈給予適當安全劑量的鎮靜藥物，讓患者能快速進入舒眠狀態，事後也不會有噁心、嘔吐等全身麻醉常見的副作用。

吳憬全主任進一步提到，舒眠麻醉由麻醉科專科醫師親自執行，採用全靜脈標靶給藥，並藉由麻醉深度腦波監測儀觀察腦電波變化來調整麻醉藥劑量，以最少的鎮靜藥物達到最佳的效果，防止麻醉藥物使用過量，也能確保手術、鎮靜過程的安全，手術後患者不需要住院，當天便能離院返家休息。

因此，民眾若有白內障問題需要進行手術治療，應根據個人眼睛的狀況、生活習慣與醫師討論適當的手術方式。陳慶隆醫師也提醒，民眾若有視力惡化的情形，一定要找眼科醫師詳細檢查原因，而平時也要注意保養並定期檢查。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59016

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

寧穿紙尿褲也不願就醫！　注意攝護腺癌惡性轉移2指標

馬鈴薯竟有助減重、平衡血糖！營養師：３料理方式美味又養生。

良好術後疼痛控制　不再痛起來要人命

眼睛痠、脹、痛＝眼壓高？醫：多為眼疲勞，要保養，６警訊速就醫！

我是廣告 請繼續往下閱讀
鄉民大學問