白內障手術局部麻醉好可怕？全身麻醉又怕插管？　醫師曝可選「它」

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白內障危險因子有「這些」 手術治療助視力恢復嘉義長庚醫院表示，正常老化可能會使眼睛內的水晶體混濁產生所謂的「白內障」，此外也有其他高風險因子會加速白內障的生成或進展，例如：高度近視、長時間曬太陽、或是長期服用類固醇藥物等。
而白內障常見的症狀有視力模糊、視野變暗、畏光、流淚、看東西有疊影或多重影像、對色彩明暗以及深淺的辨別能力降低等，嚴重會影響生活，造成生活上的許多不便。
目前，白內障可經由手術取出混濁的水晶體，再放入人工水晶體恢復原本的視力。不過，傳統手術使用局部麻醉，患者容易緊張，甚至產生心理恐慌、幽閉恐懼等，因此無法配合醫師的指示，導致手術無法進行。
陳慶隆醫師提到，目前醫院已導入新式的舒眠鎮靜麻醉技術，可用於白內障手術中，嘉義長庚醫院已使用於白內障手術超過20例，病患滿意度相當高。
新式麻醉技術不須插管 舒眠手術不再緊張舒眠鎮靜麻醉有別於傳統的全身麻醉，嘉義長庚麻醉科吳憬全主任表示，它不需要進行侵入性的插管，舒眠麻醉採用迅速且強效的單一藥物，由靜脈給予適當安全劑量的鎮靜藥物，讓患者能快速進入舒眠狀態，事後也不會有噁心、嘔吐等全身麻醉常見的副作用。
吳憬全主任進一步提到，舒眠麻醉由麻醉科專科醫師親自執行，採用全靜脈標靶給藥，並藉由麻醉深度腦波監測儀觀察腦電波變化來調整麻醉藥劑量，以最少的鎮靜藥物達到最佳的效果，防止麻醉藥物使用過量，也能確保手術、鎮靜過程的安全，手術後患者不需要住院，當天便能離院返家休息。
因此，民眾若有白內障問題需要進行手術治療，應根據個人眼睛的狀況、生活習慣與醫師討論適當的手術方式。陳慶隆醫師也提醒，民眾若有視力惡化的情形，一定要找眼科醫師詳細檢查原因，而平時也要注意保養並定期檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59016
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