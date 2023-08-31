憂傳統血管繞道手術風險高？　「迷你人工心臟」取代葉克膜更適人體

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「經皮微型心室循環輔助器」（Impella） 取代葉克膜柳營奇美醫院醫務秘書暨心血管中心主任顧博明表示，在施做這種高度危險性的心導管手術，會先安裝葉克膜（Extracorporeal Membrane Oxygenation，ECMO）心臟幫浦，來維持住病人在手術中的心肺循環，待術後心臟功能恢復穩定就會拆除。這種特別的心導管手術，柳營奇美醫院8年來已經有11個成功案例，但是周先生的下肢動脈血管曾經開刀修補過，並不適合葉克膜的大型管路，特此本院引進經皮微型心室循環輔助器（Impella），也是目前世界最迷你的人工心臟，其優點是管路直徑小，而且血流是正向循環，比葉克膜更符合人體血流動力學。
Impella持續維持心輸出量 協助手術成功手術過程一如預期，病人的血壓降到很低，還好有Impella持續維持心輸出量（cardiac output）3.8L/min，所以病人神智清楚，身體也沒有不適反應，可以讓醫師進行後續的冠狀動脈震波碎石術，來處理病人血管鈣化堵塞的問題，最後成功置放血管支架，手術完成後病人的血壓就恢復正常，也順利移除Impella，二天後辦理出院，並定期於心臟科門診追蹤。
柳營奇美醫院經驗豐富 半年累積40個成功案例顧博明指出，由於冠狀動脈嚴重鈣化堵塞很難只用傳統的心導管手術就處理好，有時還得用心導管鑽石旋磨刀鑽開一條通道才能成功置放血管支架，但是血管深層的鈣化堵塞就沒辦法這樣處理，深層的鈣化撐不開有時會造成其他血管併發症，同時也是血管支架不能完全展開的主因。有鑑於此，柳營奇美醫院於2022年11月執行中南部第一例冠狀動脈震波碎石術，成功處理深層的鈣化堵塞，迄今已累積40個成功案例。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59008
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