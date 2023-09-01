MG ZS入手價74.9萬元！比YARiS CROSS貴2.4萬　車迷：沒吸引力了

外觀微調、里程增加、螢幕加大，點進去解鎖更多2024年改款Tesla Model 3資訊

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

先前已被捕捉到測試車的改款Tesla Model 3，就在稍早前終於正式現身了，雖然外觀看似沒有大幅變動，但在續航里程、座艙與其它許多細節都有進行升級，至於這款廣受消費者喜愛的Model 3還改了哪些？點進去帶你了解。

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Tesla成功吸引許多對電動車有興趣的消費者關注，其中Model 3更以售價讓讓買家花錢下訂，而推出有一段時間的Model 3之前也被捕捉到改款的測試車，就在稍早前改款的Model 3也終於現身了。

首先在外觀上改款後的Model 3於頭燈造型、位置與保險桿等進行小幅修飾，進而帶來較以往更簡潔流線的樣貌，同時也讓風阻係數進一步降低至0.219。除此之外前後車門結構也有增強，藉以提升撞擊防護能力。

改款的Model 3頭燈造型、位置、保險桿等都有進行調整。
改款的Model 3頭燈造型、位置、保險桿等都有進行調整。
風阻係數降低至0.219。
風阻係數降低至0.219。
車室依舊維持Tesla一貫的簡潔風格，不過改款的Model 3則進一步讓儀表平台線條變得更加俐落。中控螢幕則從原本的15吋小小加大至15.4吋，揚聲器標準版車型配置九支，Long Range車型則增加3支來到17支揚聲器。

車室較為明顯的變動就是方向盤採用新的造型，並且將方向燈控撥桿移至方向盤左側改以按鍵方式操作，而排檔操作則是改由中控觸控方式。另外後窗也配置新的隔音玻璃，因此風切聲降低30%、滾動噪音也降低20%。

座艙變得更俐落，中控螢幕為15.4吋。
座艙變得更俐落，中控螢幕為15.4吋。
方向盤造型改變，方向燈移至方向盤上操作，排檔則由螢幕控制。
方向盤造型改變，方向燈移至方向盤上操作，排檔則由螢幕控制。
至於動力部分目前僅知標準版和Long Range，其中標準版擁有245hp最大馬力，0～100km/h加速為6.1秒，續航里程部分提升至554公里；Long Range動力為351hp，0～100km/h加速一樣來還是4.4秒，續航里程也有增加到678公里，不過兩車型的極速都降低至201km/h。

改款的Model 3預計2024年初會在英國與澳洲陸續交車，而中國市場已在進行生產，至於售價部分預計也會有2,000美元左右的漲幅，但你也知道Tesla車價是採浮動機制的。

標準版續航里程提升至554公里，Long Range則為678公里。
標準版續航里程提升至554公里，Long Range則為678公里。

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