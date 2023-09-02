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全國電子MacBook Air明晚10點降價5千元！快設鬧鐘　燦坤滿萬折千

▲迎接開學季，全國電子將於9月3日晚上10點推出MacBook Air 15吋筆電限時10小時的 「夜殺價」優惠，原價4萬2900元，特價3萬7900元，比官網一口氣便宜5000元，折扣相當有感。（圖／官方提供）
▲迎接開學季，全國電子將於9月3日晚上10點推出MacBook Air 15吋筆電限時10小時的 「夜殺價」優惠，原價4萬2900元，特價3萬7900元，比官網一口氣便宜5000元，折扣相當有感。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

小學生開學後，很快的就是大專生要準備開學了！大學生必備的學習工具就是電腦，看準開學季的電腦購買需求，3C賣場包含全國電子、燦坤3C都有電腦優惠，其中蘋果電腦是不少人購機首選，全國電子將於9月3日晚上10點，有新款 MacBook Air M2 15.3吋 256GB祭出「夜殺價」3萬7900元，比官網一口氣便宜了5000元，折扣相當有感。燦坤3C則有蘋果筆電指定款滿萬折千的優惠。

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想買蘋果電腦可以趁這一波，全國電子舉辦Apple Day，MacBook 下殺到8.8折起，最受矚目的就是剛開賣沒多久，蘋果最大螢幕的MacBook Air，配置15.3吋螢幕，最新的M2吋晶片，蘋果官網售價要4萬2900元，9月3日晚上10點開始到9月4日早上8點，全國電子happy night 隱藏優惠，限時10小時，領券後夜殺價為3萬7900元，一口氣便宜了5000元。業者表示，夜殺商品都為未拆封全新品，不用擔心是福利品，但優惠商品有數量限制，售完為止。

▲燦坤有多款筆電優惠，同時蘋果電腦指定款可享滿萬折千。（圖／官方提供）
▲燦坤有多款筆電優惠，同時蘋果電腦指定款可享滿萬折千。（圖／官方提供）
燦坤3C也備戰開學檔期，根據燦坤線上購物觀察「筆電」、「電腦」的關鍵字搜尋量成長顯著，站上需求趨勢及線下詢問度升高，即日起燦坤全館筆電下殺4.7折起，選購指定品牌電腦加碼再贈499元筆電現折券；持Windows筆電購新機享最高超過3萬元獨家購機折抵優惠；而針對果粉們，購買指定款MacBook滿萬再現折千元。

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