開學速食優惠一覽！麥當勞、摩斯買一送一　肯德基7塊炸雞桶299元

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肯德基開學季加碼延長優惠，即日起至9月18日，7款「買一送一」爽吃「40565」香酥脆薯(小)、「40457」四塊上校雞塊、「40566」玉米濃湯、「40567」雞汁風味飯、「40459」百事可樂、「40460」草莓起司冰淇淋大福、「40570」芒果百香果冰淇淋大福。
9月4日至9月14日平日每周一至周四，線上預訂快取開賣「香雞總動員」，開吃咔啦脆雞大腿排、紐奧良無骨雞腿排、3塊雞塊、小薯，只要149元，盒內還附用餐手套，豪邁手抓更好吃。而9月8日至9月17日每週五至週日，肯德基超狂推出「香雞狂饗桶」，一次爽吃7塊咔啦脆雞限時優惠只要299元，限肯德基內用、外帶，不適用於外送。
📌摩斯「漢堡＋飲料」75元起優惠！蒟蒻禮盒「買一送一」
摩斯漢堡開學學生送上早餐優惠，即日起至9月17日，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」一套優惠價79元，「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋摩斯咖啡(M)」、「元氣牛肉蛋堡＋摩斯咖啡(M)」每套優惠價都89元，而且飲料都能換成冰紅茶、熱紅茶，或加價升級成拿鐵咖啡。
最划算的是，使用安心取溫馨送還可獨享「蕃茄吉士蛋布里歐堡＋咖啡或紅茶」2組150元優惠，換算下來每套才75元。摩斯漢堡線上商城也推出量購優惠，粉絲最愛的蒟蒻禮盒「買一箱送一箱」。
📌麥當勞：夏季優惠券、歡樂送皆「買一送一」 歡樂送也「買一送一」
麥當勞超狂開賣史上最貴一顆385元「螯龍蝦堡」。「夏季優惠券」則即日起至9月19日，中杯可樂、蜂蜜系列飲品（紅茶/奶茶）、經典那堤等飲品「買一送一」；超划算大薯、4塊麥克雞塊、薯餅「加一元多一件」；平均下殺6折的「超爽大餐」101元起、「雙人共享套餐」209元起開賣。
麥當勞歡樂送最新優惠，即日起至9月19日（或送完為止），使用「麥當勞歡樂送」網路訂餐，訂單消費滿38元起，於購物車頁面促銷優惠碼處，輸入優惠碼「BOGO」，即享大薯、OREO冰炫風、金黃地瓜條、經典那堤(冰/熱)買ㄧ送ㄧ（5擇1）優惠。提醒大家，贈送品項與點購項目需相同，恕不更換其他品項；每筆訂單限使用乙次，本活動Uber Eats、Foodpanda均不適用。
📌拿坡里：國軍優惠「1台斤腿排桶」199元
即日起至9月6日，歡慶93軍人節，拿坡里炸雞專賣店限定，「出示證件（福利證/福利優友卡/軍人證）」或「穿著軍服」，「1台斤腿排桶」特價199元（原價248元），「2台斤腿排桶」特價389元（原價496元）。提醒大家，優惠限內用/外帶，外送不適用；限兌換指定商品，不可折抵現金或與其他優惠合併使用。
📌必勝客「披薩＋薯金幣＋飲料」99元 抽獎金10萬元
必勝客PK雙饗卡APP獨享，10月2日前MyBox平日優惠，指定個人比薩口味任選1個、搭配薯金幣小份與330ml飲料1瓶，一次爽吃主食、副食加飲料只要99元！包括人氣口味夏威夷、雙層美式臘腸、燻雞絲蘑菇、彩蔬鮮菇通通有，而且外帶外送同享優惠。提醒大家，個人比薩選擇升級餅皮需另外加價。
回歸「一公尺派對巨飽盒」，慶祝銷量達10萬份，祭出抽獎金10萬元回饋活動！即日起至10月1日前，訂購必勝客限量「一公尺派對巨飽盒」，歡慶價2099元（原價2199元）。加碼餐點升級香濃起司「帕瑪森餅皮」，不用加價就爽吃全新「藍濃起司蕈菇紙包飯」、經典美式「底特律無邊脆皮比薩」。活動期間內，凡購買必勝客「一公尺派對巨飽盒」，即可參加抽獎，將於10月8日抽出一位幸運得主獲得「10萬元獎金」。
📌達美樂「天天半價」優惠！最新「客家小炒＋梅干扣肉」也有
達美樂披薩77元搶完不傷心！「天天半價」優惠還沒結束，連最新的「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」都能划算入手，外帶 9 吋披薩只要 284 元、12 吋大披薩才 434 元；即日起至9月3日到門市外帶，並用客語對店員說「來食飯」，再加碼送罐裝可樂一瓶。另外還有應景中元普渡拜拜的「三牲四喜披薩」一次包辦雞豬魚，也有半價喔。
📌秀學生證！免費吃頂呱呱薯球 9塊炸雞桶369元加購「呱呱包9元」
頂呱呱即日起至9月10日，全台門市（除桃園機場店不參與）推出「9塊雞重量桶」下殺68折，「原味炸雞 x 5＋原味雞腿 x 4」特價只要369元（原價540元）。還有99元自由爽爽配優惠，呱呱包、雞脖子、地瓜薯條、阿勇雞塊6塊(附田園醬)，4款美味點心「任選2樣只要99元」。
適逢開學季，頂呱呱即日起至9月10日，限10天開跑「99呱狂節」祭出優惠，只要出示「教師證」或「學生證」，購買超值套餐或9塊雞重量桶，再「免費送薯球」1份，現省65元。
9月5日至9月9日連5天，購買超值套餐或9塊雞重量桶，可享明星商品天天9元加價購，依序為9月5日呱呱包、9月6日雞脖子、9月7日地瓜薯條、9月8日阿勇雞塊、9月9日呱呱包；每人每個套餐限購1組。頂呱呱會員限定「KWAKWACLUB」，至門市現場任一消費，即可憑自動發送的優惠券，享99輕饗餐價惠價，「原味炸雞＋地瓜薯條＋可口可樂系列(M)」特價99元（原價65元）。
📌憑學生證！21風味館香草烤雞腿「85折」 加1元多2件優惠
歡慶開學，21風味館推出最受歡迎的香草烤雞優惠。8月30日至9月15日，憑學生證消費，可享 21 香草烤雞腿優惠價85元（原價100元），直接打85折。 使用100%國產雞肉、融合獨特 21 種天然香料，打造的21香草烤雞最受速食控好評，趁現在吃一波。提醒大家，結帳需出示有效之學生證；每店每日數量有限，售完為止。
即日起至9月19日，同步推出2款「加1元多2件」好康，購買香草烤雞分享餐 499 元，只要加 1 元，就能獲得「黃金脆薯(大)＋雞肉洋蔥圈」，原價125元的美味，划算1元就吃到；而購買炸雞分享餐 399 元，也可以 1 元加購「黃金脆薯(小)＋紫玉地瓜球(小)」，爽吃原價80元點心。
提醒大家，炸雞類商品恕不挑選部位購買；每份分享餐限加購一份優惠餐點，加購餐點恕不更換內容；台大微風店、士林中正店恕不適用；外送平台（Uber Eats、foodpanda、foodomo）、線上預訂取餐不參與此優惠。