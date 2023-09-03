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張文綺炸物店插旗台北「年營業額破千萬」！鬆口認了型男廚師關係

▲張文綺的「炸綺來鹹酥雞」插旗台北，目前年營業額有望破千萬，此外，她還鬆口承認與型男廚師的關係，直呼「我會等他來！」（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張文綺的「炸綺來鹹酥雞」插旗台北，目前年營業額有望破千萬，此外，她還鬆口承認與型男廚師的關係，直呼「我會等他來！」（圖／記者鄭孟晃攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

藝人張文綺經營的副業「炸綺來鹹酥雞」今（3）日正式插旗台北，在新光三越A11盛大開幕，而且今年營業額有望破千萬。不過面對眾多前來力挺的好友們，各個都已經結婚了，這讓張文綺相當羨慕，還自爆身邊有位型男廚師，是這間台北店的貴人，直呼：「我會等你！」

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張文綺透露，上次在信義區被拍到的那位男生很帥很有名，是節目《型男大主廚》的廚師陳佑昇，也是這次推薦她在台北開店的貴人，原本對方今天會來站台，「他就跟我說，妳一定要等我，我說，好！我會等你這樣。」

▲張文綺。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張文綺一直被好友們開玩笑打斷，讓她哭笑不得。（圖／記者鄭孟晃攝影）
結果被一旁沈玉琳逼問「帥嗎？」張文綺則害羞形容，「帥是帥啦！還不錯，個子小小的很可愛！」接著還爆料自己有暗示過對方，「會不會喜歡演藝圈的？」沒想到對方卻嫌麻煩而婉拒。

至於張文綺身邊的另外一位男生，是好友白家綺介紹的，彼此也聊得很來，而對方也有約定今天會出席，結果卻遲遲沒有現身，讓張文綺苦笑，「他應該放我鳥了！」

▲張文綺炸物店「炸綺來鹹酥雞」台北新光三越A11店開幕。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張文綺（左五）的炸物店在台北開幕，許多演藝圈好友熊熊、梁赫群、沈玉琳、于美人、芳馨都來站台。（圖／記者鄭孟晃攝影）
談到炸物店，張文綺表示，包括3間直營店在內，目前全台共有8間店面，今年營業額有望突破千萬，希望能朝向3千萬的目標邁進，她更放話要上市上櫃，要在彰化買地，建設一個中央廚房，進軍海外。結果卻被沈玉琳笑說，「現在講起話來，已經是生意女強人了耶！啊不要買到陰地耶，那要制宜耶！」把大家逗得哈哈大笑。

▲張文綺炸物店「炸綺來鹹酥雞」台北新光三越A11店開幕。（圖／記者鄭孟晃攝影）
▲張文綺放話未來要上市上櫃，更要前進海外。（圖／記者鄭孟晃攝影）

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