桃園新建案喊「包租代管3年」！空房照拿2萬租金　他揪建商新玩法

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包租代管租金有上限 超過3萬補貼不多
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說，台北市有少數「售後回租」建案，採商務式管理模式，給的租金比行情高，但相對單價也較行情高，鎖定短期來台工作的外商客群。
曾敬德指出，依內政部相關規範，包租代管的租賃住宅有租金上限，台北市月租3.9萬元；新北、桃園、台中、新竹縣市3.5萬元；台南、高雄2.9萬元，其他縣市則是2.2萬元，「超過3萬元補貼不多，不划算」。
若想入手「包租代管」新建案，曾敬德提醒，要留意建商給的租金是不是行情價外，也要評估建案周邊是否有許多外來客，地段好不好，「期滿後好不好租」的問題。
投報要算清 3年後想賣不享房地合一400萬免稅優惠
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，若以投資角度評估「包租代管3年」新建案，要看2萬元的租金投報率是否有達預期，如預期3%，代表房子總價要在800萬元以下，才能符合期待。
其次，郎美囡提醒，一定要看清合約規範、雙方的權利義務，確認有明文登載「沒租出去照領租金」，房客出狀況變凶宅怎麼辦等，而且若買家（房東）要負擔維護管理費，加上新房稅金也較高，管理費、稅金這些都是購屋成本，投報要算仔細。
此外，郎美囡指出，如購屋「包租代管3年」後有售出的計畫，也要留意因前3年有出租的事實，無法適用房地合一稅的400萬免稅額，也不符合要有自住事實的重購退稅優惠。
據內政部公布包租代管媒合統計資料，7年來共累積媒合7萬5854 戶，其中桃園市累積 2萬3039戶占全國媒合戶數3成，是全台第一。
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