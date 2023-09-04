房市／土城站上6字頭房價？信義房屋專家解析

桃園新建案喊「包租代管3年」！空房照拿2萬租金　他揪建商新玩法

▲網友分享桃園新建商推「包租代管3年」，保證租金2萬元，沒租出去建商也給2萬元。內行提醒要留意建商兩手賺。（圖／信義全球資產提供）
▲網友分享桃園新建商推「包租代管3年」，保證租金2萬元，沒租出去建商也給2萬元。內行提醒要留意建商兩手賺。（圖／信義全球資產提供）

記者徐銘穗/綜合報導

「包租代管」成了建商賣房的新行銷噱頭！網友分享，桃園有些新建案打出「包租代管3年」3年，如新房可租2萬元，「不管有沒有租出去，建商都會給你2萬元」，看似買新房還送建商「包租代管」服務。不過，房產專家提醒，羊毛出在羊身上小心建商將租金轉嫁到房價實際上「你只是付租金給自己」。

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原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」社團發問，打出包租代管3年的新建案利弊在哪裡？建商為何要這麼做？貼文引發討論，社團網友直呼「笑死多賣你300萬，再吐給你72萬，中間再拿政府補助36萬，房客違約金與中間賺差額，最後他還是穩賺300萬起跳，拿你的房，玩你的錢！」、「代表他賣很貴給你」。

▲桃園新建商推「包租代管3年」，保證租金2萬元，沒租出去建商也給2萬元引發討論。（圖／買房知識家 A你的Q臉書）
▲桃園新建商推「包租代管3年」，保證租金2萬元，沒租出去建商也給2萬元引發討論。（圖／買房知識家 A你的Q臉書）
包租代管租金有上限　超過3萬補貼不多
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德告訴《NOWnews今日新聞》說，台北市有少數「售後回租」建案，採商務式管理模式，給的租金比行情高，但相對單價也較行情高，鎖定短期來台工作的外商客群。

曾敬德指出，依內政部相關規範，包租代管的租賃住宅有租金上限，台北市月租3.9萬元；新北、桃園、台中、新竹縣市3.5萬元；台南、高雄2.9萬元，其他縣市則是2.2萬元，「超過3萬元補貼不多，不划算」。

若想入手「包租代管」新建案，曾敬德提醒，要留意建商給的租金是不是行情價外，也要評估建案周邊是否有許多外來客，地段好不好，「期滿後好不好租」的問題。

▲買全新房出租成本要計算清楚，新房稅金較高，也可能還要付建商管理費。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲買全新房出租成本要計算清楚，新房稅金較高，也可能還要付建商管理費。（示意圖／翻攝自Pixabay）
投報要算清　3年後想賣不享房地合一400萬免稅優惠
大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，若以投資角度評估「包租代管3年」新建案，要看2萬元的租金投報率是否有達預期，如預期3%，代表房子總價要在800萬元以下，才能符合期待。

其次，郎美囡提醒，一定要看清合約規範、雙方的權利義務，確認有明文登載「沒租出去照領租金」，房客出狀況變凶宅怎麼辦等，而且若買家（房東）要負擔維護管理費，加上新房稅金也較高，管理費、稅金這些都是購屋成本，投報要算仔細。

此外，郎美囡指出，如購屋「包租代管3年」後有售出的計畫，也要留意因前3年有出租的事實，無法適用房地合一稅的400萬免稅額，也不符合要有自住事實的重購退稅優惠。

據內政部公布包租代管媒合統計資料，7年來共累積媒合7萬5854 戶，其中桃園市累積 2萬3039戶占全國媒合戶數3成，是全台第一。

🔴最新揭露全國購屋痛苦指數（房價所得比）為9.61倍，最痛苦的當數台北市15.77倍，也就是台北人要15.77年不吃不喝才能買房。買房真有那麼難？《NOWnews今日新聞》周日專欄《如何買房》，看專家帶讀者了解買房眉角。

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